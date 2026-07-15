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In einer Ad-hoc-Mitteilung hat Delivery Hero bestätigt, fortgeschrittene Verhandlungen mit Uber Technologies über ein mögliches Übernahmeangebot zu führen. Die Mitteilung veröffentlichte das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss. Derzeit liegt Ubers Stimmrechtsbeteiligung bei 24,99 %. Einen möglichen Kaufpreis oder erste Vertragsdetails hatten beide Unternehmen ausdrücklich nicht genannt.

Bloomberg zufolge strebt Uber noch in dieser Woche eine Einigung an. Das Unternehmen würde Delivery Hero voraussichtlich mit mehr als dem jüngsten Börsenkurs von rund 36 Euro je Aktie bewerten. Im Mai hatte Delivery Hero zunächst ein unverbindliches Angebot von Uber bestätigt. Medienberichte nannten damals 33 Euro je Aktie und eine Gesamtbewertung von rund 10 Milliarden Euro. Ende Mai erhöhte Uber seine Stimmrechtsbeteiligung laut einer regulatorischen Meldung von 19,5 auf 24,99 %. Einschließlich Derivate beläuft sich das wirtschaftliche Interesse des Konzerns sogar auf über 36,8 %. Damit liegt Uber knapp unter der Schwelle, ab der nach deutschem Übernahmerecht ein Pflichtangebot ausgelöst werden muss. Uber ist der größte Anteilseigner von Delivery Hero.

Parallel dazu hat Uber den geplanten Ausbau von Uber Eats in Europa zurückgenommen. Nach dem Markteintritt in Dänemark und Finnland zu Beginn des Jahres sollten bis Jahresende weitere Starts in Griechenland, Norwegen, Österreich, Rumänien und Tschechien folgen. Als Grund nannte Uber den Erfolg der Starts in Finnland und Dänemark sowie den Fokus auf diese bestehenden Märkte und nicht aufgrund der Gespräche mit Delivery Hero.

Eine Übernahme würde dem Konzern allerdings bestehende Bestellungen, Restaurants und Auslieferungsstrukturen zuführen, bei erfolgreicher Übernahme würde man sich selbst kanibalisieren. Laut Reuters überschneiden sich Uber und Delivery Hero in 22 Märkten, davon neun in Europa. Teilverkäufe des Geschäfts dürften damit Teil der Gesprächsverhandlungen sein. Prosus als weiterer großer Anteilseigner muss seine Beteiligung auf Druck der Europäischen Kommission ohnehin abbauen. Die mögliche Übernahme dürfte also ganz sicher Wettbewerbshüter auf den Plan rufen.

Delivery Hero erzielte im vergangenen Jahr einen bereinigten Konzernumsatz in Höhe von rund 14,8 Milliarden Euro und konnte diesen damit im Jahresvergleich um stolze 23 % steigern. Das Betriebsergebnis belief sich auf ca. 903 Millionen Euro. Im nachbörslichen Handel reagierten Händler positiv auf die Meldung.