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OnePlus könnte sich schon bald aus Europa und den USA zurückziehen. Das berichtet jetzt zumindest WinFuture.de. Demnach sollen OnePlus und die Konzernmutter OPPO in den kommenden Tagen den Rückzug ankündigen. Das hat sich bereits länger abgezeichnet, denn Anfang Juli 2026 war im deutschen Store lediglich noch eine Variante des OnePlus 15R verfügbar. Andere Smartphones, Tablets oder Wearables der Marke wurden nicht mehr angeboten, künftig sollen diese in den westlichen Märkten ohnehin ausbleiben.

Vorhandene Geräte sollen noch abverkauft werden und auch den Support soll man weiterführen sowie neue Software-Updates bringen. In China und Indien soll OnePlus dagegen als günstigere Produktreihe von OPPO weitergeführt werden. OnePlus und OPPO haben den Schritt bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Im April hatte OnePlus erklärt, seine europäische Produktstrategie prüfen zu wollen. Einen Rückzug kündigte OnePlus damals nicht an. Wenige Wochen später änderte sich der deutsche Store. Ende Juni bewarb die deutsche OnePlus-Webseite dann neben eigenen Geräten auch Produkte von OPPO und leitete in den OPPO-Shop weiter. Der Onlineshop stellte die Geräte als neue Technik mit vertrautem OnePlus-Gefühl dar. In mehreren europäischen Ländern waren die Shops Anfang Juli dann jedoch weitestgehend komplett leer – so WinFuture.de.

OPPO verkauft in Deutschland verschiedene Smartphones. Dazu gehören unter anderem das OPPO Find X9 Ultra, Find X9 Pro und Modelle der Reno-Serie. Eine vollständige oder teilweise Übernahme der bisherigen OnePlus-Marke ist nicht belegt. Einen Zeitplan für den Rückzug oder eine offizielle Einstellung der Produktreihen gibt es bislang nicht. Der mögliche Rückzug fällt in eine angespannte Marktlage. Der europäische Smartphone-Markt wuchs im vierten Quartal 2025 laut Counterpoint zwar um 2 %, chinesische Hersteller wie OPPO, OnePlus oder Realme standen in diesem Vergleich dennoch unter Druck.

Sobald eine offizielle Stellungnahme zur Verfügung steht, werden wir die Meldung entsprechend aktualisieren.