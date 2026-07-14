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Meta treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur weiter aggressiv voran. Eines der größten Rechenzentrumsprojekte weltweit stellt dabei der Hyperion-Campus im US-Bundesstaat Louisiana dar, für den das Unternehmen seine offiziell angekündigten Investitionen nun auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Verschiedenen Medienberichten zufolge dürfte das Gesamtvolumen langfristig jedoch noch deutlich höher ausfallen.

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet, soll Meta inzwischen sogar Investitionen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar für den Standort einplanen. Den größten Teil der Ausgaben sollen dabei KI-Beschleuniger und weitere Hardware für den Ausbau der Rechenkapazitäten ausmachen. Bestätigt hat Meta diese Zahlen nicht, bislang spricht der Konzern lediglich von den geplanten Investitionen in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar.

Der Hyperion-Campus soll dabei eine Rechenleistung von bis zu 5 Gigawatt erreichen und entsteht auf einer Fläche von rund 16 Quadratkilometern. Errichtet wird der Campus in Richland Parish, einer ländlich geprägten Region in Louisiana mit rund 20.000 Einwohnern. Nach Angaben von Meta sollen nach der Inbetriebnahme mehr als 1.000 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen. Bereits während der Bauphase will das Unternehmen Aufträge in Milliardenhöhe an Firmen aus Louisiana vergeben haben, nebst weiteren Investitionen in die regionale Infrastruktur.

Für die Stromversorgung sollen laut den Plänen zehn neue Gaskraftwerke entstehen. Neben den geplanten 5 Gigawatt für die eigentlichen Rechenanlagen werden nach Informationen von Bloomberg jedoch weitere 2 Gigawatt für den übrigen Betrieb des Campus benötigt.

Der Ausbau hat darüber hinaus auch weitere Auswirkungen auf die Region. So wird bereits seit Mai über steigende Mieten berichtet, eine angespannte Wohnraumsituation und zunehmende Verkehrsbelastungen durch den Zustrom zahlreicher Bauarbeiter. Daneben häuft sich Kritik am hohen Energieverbrauch des Projekts sowie an der vergleichsweise geringen Zahl dauerhafter Arbeitsplätze im Verhältnis zur Investitionssumme.

Meta betreibt nach eigenen Angaben derzeit weltweit 33 Rechenzentrumsstandorte. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen einen weiteren Standort in der kanadischen Provinz Alberta an. Dabei prüft Meta zunehmend den Einstieg in das Cloudgeschäft. Überschüssige Rechenkapazitäten der neuen KI-Rechenzentren sollen künftig an externe Unternehmen vermietet werden und so ein zusätzliches Geschäftsfeld eröffnen.