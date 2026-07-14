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Intel plant seine Chipfertigung in Irland weiter auszubauen und investiert fünf Milliarden Euro in das Werk im irischen Leixlip. Mit dem Ausbau möchte das Unternehmen vor allem die Produktionskapazitäten für den Fertigungsprozess Intel 3 erhöhen, der in erster Linie bei Serverprozessoren zum Einsatz kommt. Die Investition erfolgt dabei trotz anhaltender Verluste der Foundry-Sparte.

Im Mittelpunkt der Investitionen stehen neue Produktionsanlagen, darunter zusätzliche Lithografie-Systeme für die Belichtung von Silizium-Wafern. Außerdem modernisiert Intel die Infrastruktur des Standorts. Geplant ist unter anderem der Ausbau des automatisierten Transportsystems, das die einzelnen Bereiche des Campus zu einer gemeinsamen Hochgeschwindigkeits-Produktionsumgebung verbinden soll.

Eine Erweiterung des Werks selbst ist dagegen nicht vorgesehen. Statt neue Reinräume zu errichten, will Intel die vorhandenen Produktionsflächen künftig effizienter nutzen und so die Fertigungskapazität steigern. Die Arbeiten haben nach Unternehmensangaben bereits Anfang 2026 begonnen und sollen 2027 abgeschlossen werden.

Intel rechnet weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach dem Intel-3-Fertigungsprozess. Kurzfristig soll die zusätzliche Kapazität daher vor allem die Produktion der Xeon-6-Prozessoren der Granite-Rapids-Familie unterstützen, deren Compute-Dies im Intel-3-Verfahren gefertigt werden.

Auch langfristig bleibt Intel 3 Bestandteil der Server-Roadmap. Der Fertigungsprozess soll unter anderem für I/O-Dies und sogenannte Base-Tiles künftiger Xeon-Generationen verwendet werden. Solche Komponenten übernehmen unter anderem Aufgaben wie die Anbindung von PCI-Express-Schnittstellen, Speichercontrollern oder zusätzlichem Cache und bilden die Grundlage für moderne Chiplet-Prozessoren.

Die erhöhte Nachfrage nach Serverhardware ist dabei auch eine Folge des wachsenden Einsatzes von KI-Anwendungen und Agenten. Cloud-Anbieter und Rechenzentrumsbetreiber haben zuletzt verstärkt Serverprozessoren nachgefragt. Sowohl Intel als auch AMD haben deshalb bereits Teile ihrer Produktionskapazitäten von Desktop- und Notebook-Prozessoren auf Serverchips verlagert.

Die Foundry-Sparte bleibt dennoch ein wirtschaftlicher Belastungsfaktor für Intel. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Intel Foundry einen Betriebsverlust von mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar. Für den Gesamtkonzern fällt der Ausblick jedoch positiver aus, da Intel im laufenden Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone anstrebt.