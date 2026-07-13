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In einer neuen Analyse schätzt Alinea Analytics den Bruttoumsatz auf Valves digitaler Spielevertriebsplattform für das erste Halbjahr 2026 auf stolze 11,1 Milliarden US-Dollar. Damit hätte die Plattform binnen sechs Monaten mehr umgesetzt als im gesamten Jahr 2020 und fast so viel wie im Pandemie-Spitzenjahr 2021. Die Zahlen sind jedoch keine offiziellen, sondern basieren lediglich auf Schätzungen des Analysehauses.

Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 soll der Umsatz um 14,5 % gestiegen sein. Selbst das zweite Halbjahr 2025, das mit Herbstgeschäft, Feiertagen und großen Rabattaktionen üblicherweise stark ausfällt, wurde laut Alinea Analytics um 8 % übertroffen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 liegt Steam beim 4,7-Fachen, für das Gesamtjahr 2025 werden rund 20 Milliarden US-Dollar nach etwa 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 genannt.

Nur 21 % des Halbjahresumsatzes sollen über Spiele generiert werden, die 2026 erschienen sind. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Anteil neuer Titel noch bei 27 %, im ersten Halbjahr 2024 bei 29 %. Der Rest kommt aus dem breiten, älteren Spielekatalog, denn 79 % des Umsatzes entfallen auf Spiele, die vor 2026 veröffentlicht wurden. Alinea führt das Wachstum auf mehrere Punkte zurück: Mehr Spieler aus Asien – besonders aus China – treiben den Markt an. Dazu kommen höhere Preise bei Neuerscheinungen, virale Koop- und Multiplayer-Titel sowie besser geplante Rabatte für ältere Kataloge. Außerdem verkaufen große Publisher wieder verstärkt über Steam, nachdem eigene Launcher und Stores nicht überall den gewünschten Effekt hatten.

Neue Spiele liefern trotzdem regelmäßig starke Peakzahlen. Unter den 2026er-Veröffentlichungen führt laut Alinea Forza Horizon 6 mit 197,7 Millionen US-Dollar Umsatz und 3,5 Millionen verkauften Einheiten auf Steam. Resident Evil Requiem folgt mit 194,5 Millionen US-Dollar und 3,4 Millionen Verkäufen. Crimson Desert liegt bei gut 190 Millionen US-Dollar. Slay the Spire 2 kommt trotz Early Access und niedrigerem Preis auf 141,7 Millionen US-Dollar, Subnautica 2 auf 133,6 Millionen US-Dollar. Meccha Chameleon bleibt mit 71,3 Millionen US-Dollar kleiner beim Umsatz, soll nach Stückzahlen aber das stärkste Steam-Spiel des Jahres sein und dürfte gerade für den kleinen Entwickler ein voller Erfolg sein.

Für die wird es auf Steam nämlich immer schwieriger, denn ein neues Spiel steht immer neben aktuellen Neuerscheinungen und zahlreichen Rabattaktionen, aber auch zwischen gut bewerteten und frisch aktualisierten Triple-A-Titeln. Hinzu kommen die immer weiter steigenden Preise am PC-Markt, die PC-Gaming teurer machen: Speicherpreise, teure Grafikkarten und hohe Plattformkosten erleichtern neue Gaming-PCs nicht, was Valve selbst mit seinen Steam Machines erfahren musste. Wohl auch deshalb sind gerade ältere Titel auf Steam so erfolgreich, denn sie laufen auf vorhandener Hardware, kosten im Sale weniger und haben oft mehrere Jahre Patches hinter sich.

Seit dem Ende des ersten Halbjahres soll Steam laut Alinea bereits weitere rund 500 Millionen US-Dollar umgesetzt haben. Der laufende Jahreswert läge damit bei 11,6 Milliarden US-Dollar. Es könnte ein neues Rekordjahr für Valve und Steam werden. Bereits das Weihnachtsgeschäft war überaus erfolgreich.