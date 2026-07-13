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Apple geht juristisch gegen OpenAI sowie zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter vor und hat sie wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Nach Angaben des iPhone-Herstellers soll der KI-Konzern wohl systematisch versucht haben, an vertrauliche Informationen aus der Produktentwicklung zu gelangen. Die Klage wurde bei einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Tang Tan und Chang Liu, die beide früher bei Apple beschäftigt waren, inzwischen aber für OpenAI arbeiten. Tan war dabei über viele Jahre an der Entwicklung von Produkten wie dem iPhone, der Apple Watch und dem iPod beteiligt. Heute ist er Hardware-Chef bei OpenAI. Liu arbeitete bei Apple als Elektroingenieur und war laut dem Konzern mit sensiblen Entwicklungsprojekten vertraut.

Apple wirft den beiden ehemaligen Mitarbeitern nun vor, vertrauliche Informationen unrechtmäßig genutzt, bzw. darauf zugegriffen zu haben. Nach internen Ermittlungen des Unternehmens soll Tang Tan Apple-Mitarbeiter dazu aufgefordert haben, Bauteile des Konzerns zu Vorstellungsgesprächen bei OpenAI mitzubringen. Apple bewertet dies als Teil einer koordinierten Strategie, um gezielt Zugang zu geschützten Informationen zu erhalten.

Chang Liu wird wiederum beschuldigt, nach seinem Wechsel zu OpenAI über einen mitgenommenen Computer auf vertrauliche Daten seines früheren Arbeitgebers zugegriffen zu haben. Nach Auffassung Apples dienten diese Handlungen auch dem Vorteil von OpenAI.

In der Klageschrift spricht Apple von einem "koordinierten Muster von Fehlverhalten auf institutioneller Ebene". Nach Angaben des Unternehmens arbeiten inzwischen mehr als 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI. OpenAI weist die Vorwürfe indes zurück. Gegenüber Bloomberg erklärte das Unternehmen zudem, kein Interesse an Geschäftsgeheimnissen anderer Firmen zu haben.

Bemerkenswert ist der Rechtsstreit auch deshalb, weil Apple und OpenAI gleichzeitig Geschäftspartner sind. Seit mehreren Jahren arbeitet Apple bei KI-Funktionen mit dem ChatGPT-Entwickler zusammen. So können Siri-Anfragen, die Apples Sprachassistent nicht selbst beantworten kann, an ChatGPT weitergeleitet werden.

Die Zusammenarbeit soll zuletzt jedoch nicht wie erwartet verlaufen sein. Medienberichten zufolge hatte OpenAI vor einigen Monaten selbst rechtliche Schritte gegen Apple wegen eines mutmaßlichen Vertragsbruchs geprüft. Mit der nun eingereichten Klage erreicht das Verhältnis der beiden Unternehmen eine neue Eskalationsstufe.