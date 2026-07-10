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Neben den Milliardeninvestitionen zum Beispiel in Japan investiert der US-amerikanische Speicherhersteller Micron vorwiegend direkt in den USA. Nun wurde für die neue Fab im US-Bundesstaat New York der Grundstein belegt bzw. der erste Beton gegossen. Bis 2035 sollen etwa 250 Milliarden US-Dollar investiert werden. Geplant sind bis zu vier neue Fabs.

Allerdings sind die Zeitpläne bei Micron etwas vage und uneindeutig. Bereits seit drei Jahren laufen die Vorarbeiten auf den Flächen, auf denen die neuen Fabs entstehen sollen. Dann zog Micron die Handbremse – noch im Vorfeld der inzwischen aktuellen Phase des extremen Bedarfs und der hohen Preise. Entsprechend wurden die Zeitpläne jedoch wieder beschleunigt.

Ziel ist es, dass zu einem gewissen Zeitpunkt etwa 40 % des von Micron gefertigten DRAMs in den USA hergestellt werden. Die 250 Milliarden US-Dollar an Investitionen sind über die kommenden zehn Jahre vorgesehen und ob am Ende der volle Umfang ausgeschöpft wird, wird wohl maßgeblich davon abhängig sein, ob die Nachfrage nach Speicher so hoch bleiben wird.

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Um die Infrastruktur rund um die neuen Halbleiterwerke fit zu machen bzw. auf den neuesten Stand zu bringen, werden 3 Milliarden US-Dollar in die Zulieferer investiert. Insgesamt sollen 90.000 Jobs entstehen.

Infineon spricht sich für zweite TSMC-Fabrik aus

Vergangene Woche hat Infineon seine Smart Power Fab bei Dresden eröffnet. Im Rahmen des Bayerischen Halbleiterkongresses äußerte sich Infineons COO Alexander Gorski gegenüber dem Handelsblatt nun zu einer weiteren Fabrik von TSMC in Deutschland.

Der nächste Schritt muss sein, dass TSMC eine weitere Fabrik mit kleinen Strukturgrößen baut. - Alexander Gorski, COO von Infineon

Mit ESMC ist das taiwanesische Unternehmen bereits an einer Fabrik in Deutschland beteiligt. Das Joint Ventures ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), an dem der taiwanesische Halbleiterriese TSMC mit 70 % die Mehrheit hält sowie zu jeweils 10 % Bosch, Infineon und NXP Semiconductors beteiligt sind, baut bei Dresden aktuell das erste Halbleiterwerk. Dort sollen Halbleiterbauelemente in den Strukturgrößen 28 bis 22 nm, später wohl auch in 16 bis 12 nm hergestellt werden.

Die große Frage, die sich dabei stellt, ist: Hat Deutschland und Europa den Bedarf an feineren Chips im Automobilsektor? In Japan lautete die Antwort "Ja!", denn hier baut JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing) nicht nur eine Fab für größere Strukturen, sondern auch eine zweite für den N3-Prozess von TSMC ist bereits geplant. Ob sich dies analog auf Europa bzw. Deutschland übertragen lässt, bleibt eine offene Frage.