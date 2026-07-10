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Die neusten Zahlen der Marktanalysten von IDC, Omdia und einigen anderen zeigen ein eindeutiges Bild: Der PC-Markt ist im zweiten Quartal deutlich geschrumpft – für so manchen Hersteller kann man auch von einem Einbruch sprechen.

Die Marktforscher von IDC und Omdia zeichnen für das zweite Quartal 2026 ein weitgehend einheitliches Bild des weltweiten PC-Marktes, unterscheiden sich jedoch in der absoluten Höhe der ausgelieferten Systeme. Während IDC auf 68,2 Millionen Desktop- und Notebook-PCs kommt und damit einen Rückgang von 4,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal ermittelt, beziffert Omdia das Marktvolumen auf 65,7 Millionen Geräte und einen moderateren Rückgang von 3,6 %. Die Abweichungen sind auf unterschiedliche Erhebungsmethoden und Datenquellen zurückzuführen, ändern aber nichts an der grundsätzlichen Entwicklung: Nach dem vergleichsweise starken Jahresauftakt hat sich der Markt im zweiten Quartal spürbar abgeschwächt.

An der Reihenfolge der größten Hersteller hat sich nichts geändert. Lenovo bleibt mit rund 16,6 Millionen ausgelieferten PCs klarer Marktführer und verteidigt seine Spitzenposition trotz eines Rückgangs von 2,1 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Da der Gesamtmarkt stärker nachgibt als Lenovo selbst, legt das Unternehmen seinen Marktanteil leicht zu und erreicht je nach Analystenhaus 24,4 bis 25,3 %. HP verzeichnet dagegen einen deutlich stärkeren Rückgang. Die Auslieferungen sinken um 9,0 % auf rund 13 Millionen Geräte, wodurch der Marktanteil leicht nachgibt. Dell entwickelt sich mit einem Minus von rund fünf Prozent ebenfalls schwächer als der Gesamtmarkt und kann seinen Marktanteil bestenfalls stabil halten beziehungsweise verliert nach Omdia geringfügig.

Deutlich positiver fällt die Entwicklung bei Apple aus. Das Unternehmen steigert seine Auslieferungen im Jahresvergleich um 10,1 % nach IDC beziehungsweise sogar 15,9 % nach Omdia und ist damit der mit Abstand stärkste Wachstumswert unter den fünf größten PC-Herstellern. Entsprechend gewinnt Apple sichtbar Marktanteile hinzu und überschreitet nach Omdia erstmals die Marke von elf Prozent Marktanteil. ASUS kann seine Auslieferungen dagegen nahezu stabil halten und bewegt sich mit einem Wachstum zwischen 0,2 und 0,9 % auf Vorjahresniveau. Da der Gesamtmarkt rückläufig ist, reicht dies dennoch für einen leichten Zugewinn beim Marktanteil.

Im Vergleich zum ersten Quartal 2026 bestätigt sich eine deutliche Abschwächung des Marktes. Das erste Quartal war noch von einer höheren Nachfrage geprägt und profitierte unter anderem von vorgezogenen Käufen, dem fortschreitenden Austausch älterer Windows-10-Systeme sowie einer anhaltend guten Nachfrage.

Im zweiten Quartal normalisierte sich diese Entwicklung jedoch. Das saisonal üblicherweise schwächere Quartal führte zusammen mit einer nachlassenden Nachfrage bei der Beschaffung zu rückläufigen Auslieferungen, sodass sowohl IDC als auch Omdia wieder ein negatives Jahreswachstum ausweisen.

Steigende Komponentenpreise belasten den PC-Markt

Ein möglicher Einflussfaktor auf die Entwicklung des PC-Marktes im zweiten Quartal 2026 sind die deutlich gestiegenen Kosten entlang der gesamten Lieferkette. Insbesondere die Preise für DRAM- und NAND-Flash haben sich seit Jahresbeginn spürbar erhöht, nachdem die Speicherhersteller ihre Produktionskapazitäten zunehmend auf High-Bandwidth Memory (HBM) und andere KI-orientierte Produkte verlagert haben. Gleichzeitig führten Angebotsanpassungen und eine wieder anziehende Nachfrage nach konventionellen Speicherchips zu höheren Beschaffungskosten für PC-Hersteller. Hinzu kommen steigende Preise für weitere Komponenten, darunter SSDs, Displays und einzelne Halbleiterbausteine, wodurch sich die Materialkosten eines Notebooks oder Desktop-PCs insgesamt erhöht haben.