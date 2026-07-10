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Meta treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur mit einem weiteren Großprojekt in Kanada voran. In der Provinz Alberta plant der Konzern sein erstes Rechenzentrum des Landes. Die Anlage im Sturgeon County soll eine Leistung von einem Gigawatt erreichen und nach Unternehmensangaben rund 9,17 Milliarden US-Dollar kosten.

Das Projekt ist dabei Teil der weiterhin stark wachsenden Investitionen des Facebook- und Instagram-Mutterkonzerns in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Für das laufende Jahr stellt Meta dafür Ausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Bereits 2025 hatte das Unternehmen rund 72 Milliarden US-Dollar vor allem in den Ausbau seiner Infrastruktur gesteckt.

Alberta ist für Tech-Unternehmen unter anderem wegen des günstigen Erdgases und vergleichsweise niedriger Temperaturen interessant. Letztere können den Aufwand für die Kühlung großer Rechenzentren deutlich reduzieren. Für die Energieversorgung arbeitet Meta diesmal mit dem kanadischen Pipeline-Betreiber Pembina zusammen. Dieser errichtet in Sturgeon County eigens ein neues Gaskraftwerk, das Ende 2030 den Betrieb aufnehmen soll. Meta hat dafür bereits einen langfristigen Abnahmevertrag geschlossen. Nach Angaben von Pembina wird das Projekt täglich rund 4,25 Millionen Kubikmeter Erdgas benötigen.

Meta begründet seine hohen Investitionen mit dem weiter wachsenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Systeme. Konzernchef Mark Zuckerberg erklärt sogar, er wolle eher zusätzliche Kapazitäten aufbauen, als bei der Infrastruktur zu knapp zu planen. KI-Agenten sollen künftig in zahlreichen Softwareprodukten eine Rolle spielen und Nutzer über längere Zeiträume hinweg unterstützen. Dafür werden große Mengen an Rechenleistung benötigt.

Die Ausgaben belasten aber zugleich die Kostenstruktur des Konzerns. Meta hat deshalb bereits zahlreiche Stellen gestrichen, um die hohen Investitionen etwas abfedern zu können. Zuletzt wurden rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen, was etwa 8.000 Beschäftigten entspricht. Zusätzlich sollten etwa 6.000 offene Stellen nicht besetzt werden.