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Apple ist vor dem Gericht der Europäischen Union mit einer Klage gegen die Einstufung zentraler Dienste nach dem Digital Markets Act (DMA) gescheitert. Die Richter in Luxemburg bestätigten die Entscheidung der EU-Kommission, den App Store und iOS als sogenannte Gatekeeper-Dienste einzustufen. Damit bleiben für Apple besondere Pflichten nach dem EU-Gesetz über digitale Märkte bestehen.

Die Kommission hatte Apple im September 2023 auf eine Liste mit Unternehmen gesetzt, die aufgrund ihrer Größe und Marktbedeutung als Gatekeeper gelten. Betroffen waren dabei der App Store, das Betriebssystem iOS und der Browser Safari. Apple ging gegen Teile dieser Einstufung gerichtlich vor, konnte sich aber damit bisher nicht durchsetzen. Gegen das Urteil ist jetzt noch ein Rechtsmittel vor dem Europäischen Gerichtshof möglich.

Im Verfahren ging es unter anderem um die Frage, wie Apples verschiedene App-Store-Angebote zu bewerten sind. Apple vertrat die Auffassung, dass die Stores für iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Apple TV getrennt betrachtet werden müssten. Nach dieser Lesart hätte lediglich der iOS-App-Store die Schwellenwerte für eine Gatekeeper-Einstufung erreicht.

Das EU-Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Nach Ansicht der Richter bilden die verschiedenen App-Store-Varianten einen einheitlichen zentralen Plattformdienst. Sie erfüllten denselben Zweck, indem sie Entwickler und Endnutzer zusammenbringen. Die Kommission habe daher zu Recht eine gemeinsame Bewertung vorgenommen.

Neben Apple stehen auch andere große Technologiekonzerne unter den Vorgaben des DMA, darunter Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta. Mehrere Unternehmen hatten sich ihrerseits gegen die Entscheidungen der Kommission gewehrt. Das Urteil gegen Apple stärkt nun allerdings die Position der EU-Behörde bei der Durchsetzung des Gesetzes.

Für Apple bedeutet die Entscheidung, dass der Konzern die bestehenden DMA-Pflichten für App Store und iOS weiter erfüllen muss. Damit bleibt der Druck auf das Unternehmen bestehen, sein Ökosystem in der EU stärker für alternative Angebote und Wettbewerber zu öffnen.