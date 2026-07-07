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Samsung hat die wirtschaftlichen Zahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht und endlich scheint der Speicherboom auch bei Samsung so richtig durchzuschlagen. Für das abgelaufene Quartal vermeldet der südkoreanische Konzern einen Gewinn von umgerechnet 51,3 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es 2,67 Milliarden Euro und somit konnte Samsung den Gewinn fast um den Faktor 20 steigern – unfassbare Wachstumszahlen und in weiten Teilen ein Sinnbild der aktuellen Situation am Speichermarkt.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Samsung nun einen operativen Gewinn in Höhe von 171,1 Milliarden Euro. Damit wird man in diesem Jahr so viel erwirtschaften, wie die gesamte Halbleitersparte in den vergangenen 40 Jahren.

Dabei dürfte der Gewinn womöglich sogar noch steigen. Erst vor wenigen Tagen verkündete Samsung, dass eine weitere Erhöhung der Speicherpreise um 20 % anvisiert sei. Damit könnte der Gewinn für das aktuelle Jahr sogar noch höher ausfallen.

Mit etwas mehr als 50 Milliarden Euro Quartalsumsatz rückt Samsung recht nahe an die Zahlen von NVIDIA heran. Hier machte man zuletzt einen Umsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar. Bei Apple waren es zuletzt 97 Milliarden Euro.

Offenbar konnten die Zahlen die asiatischen Märkte aber dennoch nicht überzeugen. Neben Samsung gaben auch die Papiere anderer Hersteller an den Börsen in Südkorea und Japan nach.