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Nachdem Samsung im Rahmen des SAFE Forums die Pläne für die kommenden Jahre offenlegte, soll Samsung nun zwei große Kunden für das Foundry-Geschäft an Land gezogen haben. So soll Anthropic an einem eigenen Inferencing-Chip arbeiten, der bei Samsung in 2 nm (SF2) hergestellt werden soll – dies berichtet The Information.

Welche der SF2-Varianten (SF2P, SF2P, SF2P+ oder gar SF2X) zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht bekannt, hängt aber sicherlich auch maßgeblich davon ab, welche Zielsetzung Anthropic für seinen Chip verfolgt. Weitaus überraschender ist jedoch, dass The Informationen auch darüber berichten, dass Samsung Foundry auch das Packaging übernehmen soll. Beim Advanced Packaging mit vielen aktiven Chip, die auf einem Substrat untergebracht werden sollen, hat Samsung nicht viel vorzuweisen aus jüngster Vergangenheit. Es ist vollkommen unbekannt, welches Verfahren Samsung hier den Kunden gegenüber anführen kann.

Hauptkonkurrent in Sachen Advanced Packaging ist natürlich TSMC. Auch Intel scheint bei den potenziellen Kunden nun vermehrt in Erwägung gezogen zu werden. Apple, NVIDIA und SpaceX sollen Kunden von Intel Foundry werden. Bei TSMC sind die Kapazitäten der verschiedenen CoWoS-Varianten nahezu ausgebucht und entsprechend teuer, sodass die Konkurrenz zunehmend in den Fokus rückt.

Neben Anthropic soll laut südkoreanischen Medien (SEDaily) auch Meta an einer Fertigung nebst Advanced Packaging bei Samsung interessiert sein. Die dritte Generation der MTIA-Beschleuniger könnte demnach bei Samsung Foundry gefertigt werden.

Bisher sind dies aber alles noch Gerüchte. Samsung musste in den vergangenen Jahren in seiner Halbleiterfertigung mehrere Rückschläge hinnehmen. Wiederholt gelang es dem Unternehmen nicht, selbst gesetzte Zeitpläne für neue Fertigungsverfahren einzuhalten oder die angestrebten Ziele bei Ausbeute und Prozessreife zum geplanten Zeitpunkt zu erreichen. Dies führte dazu, dass sich die Einführung neuer Strukturbreiten verzögerte und einzelne Kunden ihre Fertigungsaufträge teilweise zu anderen Auftragsfertigern verlagerten.

Während Samsung seine Technologien kontinuierlich weiterentwickelte und bestehende Prozesse verbesserte, blieb der Wettbewerbsdruck insbesondere durch die hohe Fertigungsreife der Konkurrenz bestehen. Entsprechend richtet das Unternehmen seinen Fokus inzwischen verstärkt darauf, die Stabilität und Wirtschaftlichkeit neuer Fertigungstechnologien zu erhöhen, bevor diese in die Serienproduktion überführt werden.