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Mit der Smart Power Fab eröffnet Infineon heute das nach eigenen Angaben größte Werk für Leistungshalbleiter. Nahezu der gesamte Markt ist auf der Suche nach diesen effizienten Leistungshalbleitern – Automotive, erneuerbare Energien, Server und vieles mehr. Der Spatenstich fand im Mai 2023 statt, mehr als drei Jahre später wird das Werk offiziell eröffnet.

Entsprechend möchte Infineon zukünftig größere Kapazitäten für Leistungshalbleiter bereitstellen. Dazu hat man 5 Milliarden Euro in die Smart Power Fab gesteckt. Eine Milliarde Euro sind durch den European Chips Act der EU sowie aus Geldern, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bereitstellt, gedeckt.

Das neue Gebäude hat eine Grundfläche von 29.000 m². Insgesamt wurden 150.000 m³ an Beton und 25.000 t an Bewehrungsmaterial verbaut. Während der Bauphase waren bis zu 2.600 Menschen auf der Baustelle beschäftigt. Jetzt, nach der Fertigstellung, wurden in der Smart Power Fab 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.

Gefertigt werden die Leistungshalbleiter auf Wafern mit einem Durchmesser von 300 mm. Auf diesen stellt Infineon mehrere tausend Bauteile her. Bis zu 30.000 Bauteile sind aufgrund der geringen Größe der einzelnen Bauteile möglich.

Wegen der notwendigen Durchkontaktierungen und vertikalen Strukturen setzt Infineon hier auch auf ultradünne Wafer. Diese haben eine Stärke von nur noch 20 µm – eine Technik, die man im Oktober 2024 vorstellte. Infineon fertigt die Leistungshalbleiter nicht nur aus Silizium, sondern auch aus Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC).