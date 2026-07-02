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Cloudflare will KI-Zugriffe ab dem 15. September 2026 anders einstufen, um sie später anderweitig von den eigentlichen Contentanbietern monetarisieren lassen zu können. Aus Pay-Per-Crawl könnte dann Pay-Per-Use werden: Publisher sollen nicht nur bei einem echten Nutzerabruf einer Seite Geld verdienen können, sondern auch dann, wenn ihre Inhalte in einem KI-Dienst auftauchen.

Wie Cloudflare über einen neuen Blogbeitrag bekannt gab, sollen ab dem 15. September 2026 KI-Crawler nach ihrem Zweck behandelt werden. Auf werbefinanzierten Seiten sollen Training- und Agenten-Bots standardmäßig blockiert werden, während klassische Suchcrawler erlaubt bleiben. Die neuen Defaults gelten für neue Domains auf Cloudflare, neu eingerichtete Seiten bestehender Kunden und bestehende Free-Kunden. Insgesamt soll es mit "Search", "Agent" und "Training" drei verschiedene Klassen geben.

Search steht für Crawler, die Inhalte indexieren und später Besucher zurückführen. Agent umfasst hingegen automatisierte Zugriffe im Auftrag eines Nutzers, etwa wenn ein KI-Assistent eine Seite in Echtzeit abruft, und Training beschreibt Crawler, die Inhalte für das Training oder Fine-Tuning von Modellen übernehmen. Auf Seiten mit Werbung lässt Cloudflare Search offen, sperrt Agent und Training allerdings aus. Die Begründung: Eine Anzeige soll von Menschen gesehen werden. Bots, die eine Seite nur für spätere Modellnutzung holen oder im Auftrag eines Assistenten verarbeiten, ersetzen diese Aufmerksamkeit. Betreiber können die Einstellungen vor dem Stichtag ändern.

Mehrzweck-Crawler bekommen damit keinen pauschalen Suchmaschinenstatus mehr. Cloudflare will nicht nur den offiziellen Namen eines Bots betrachten, sondern alle Zwecke, für die er eingesetzt wird. Ein Crawler, der Suche und Training verbindet, wird nach beiden Verhaltensweisen behandelt. Cloudflare nennt Googlebot, Applebot und BingBot als Beispiele für Bots, die bei blockierter Training-Nutzung betroffen sein können. Das zielt vorrangig auf Google, wenngleich Cloudflare den Namen in seinem Blogeintrag nicht jedes Mal ausspricht, sondern oftmals nur vom größten Suchanbieter spricht. Die Kritik: Wer in Google Search gelistet bleiben will, kann sich der KI-Nutzung schwerer entziehen, wenn Suche und KI-Funktionen über denselben Zugriffspfad laufen. Google verweist dagegen auf Google Extended, mit dem Betreiber Training und bestimmte KI-Produkte ausschließen können, ohne aus der klassischen Suche zu fallen. Googlebot bleibt aber auch für Suchfunktionen mit KI-Anteilen wie AI Overviews und AI Mode zuständig.

Cloudflare nennt dazu einige Daten: Mehr als die Hälfte des Internet-Traffics sei inzwischen nicht mehr menschlich. Bei den klassifizierten Crawlern entfielen im Juni 2026 bereits 52 % der Anfragen auf AI-Training, nach 22 % im Frühjahr 2025. Mixed-Use-Crawler stehen demnach für mehr als 36 % des gemessenen Traffics. Reine Suchcrawler bleiben für Auffindbarkeit notwendig, machen jedoch einen kleineren Teil des Crawler-Verkehrs aus.

Pay-Per-Use würde diese Trennung aufgreifen. Bezahlt würde dann nicht nur der Abruf einer Seite, sondern die Nutzung in einem KI-Dienst. Für Publisher zählt damit nicht mehr allein, ob ein Bot gekommen ist, sondern was mit dem Inhalt danach passiert. Die Idee von Cloudflare betrifft natürlich nicht das gesamte Netz, doch nach eigenen Angaben läuft mehr als ein Fünftel des Internetverkehrs über die Netzwerke des Dienstes.