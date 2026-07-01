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Nach einiger Zeit gibt es wieder ein Update bei Samsung Foundry und den Zukunftsplänen des Auftragsfertigers. Genau wie TSMC mit dem Symposium informiert Samsung die Presse und Investoren über eine SAFE Forum (Samsung Advanced Foundry Ecosystem) genannte Veranstaltung. Diese machte nun in Südkorea ihren ersten Stopp (via The Elec).

Im vergangenen Jahr standen SF2P und SF2P+ im Fokus. Beide Prozesse sollten bereits im aktuellen Jahr starten, verschieben sich jetzt aber wohl auf den Zeitraum 2027 und 2028. Bereits erwartet und jetzt bestätigt wurde, dass SF2X als Weiterentwicklung ein Prozess mit den entsprechenden Optimierungen auf HPC-Chips sein wird. Die volle Kompatibilität zu SF2P und SF2P+ soll sicherstellen, dass Chipdesigns einfach auf SF2X überführt werden können. Die Zeitpläne von SF2X aber sind noch offen. Noch 2024 hieß es, dass SF2P und SF2X parallel starten sollen.

SF2Z, der erste Prozess aus der SF2-Familie und auch insgesamt der erste Prozess, der auf ein Back Side Power Delivery Network (BSPDN) setzen soll, findet im Bericht The Elec zum SAFE Forum keinerlei Erwähnung.

Doch auch wenn es in den vergangenen Jahren immer wieder Verzögerungen gab, macht Samsung weiterhin aggressive Ankündigungen. So plant man SF1.4+ nun für 2030 ein. Ursprünglich sah man mal 2027 als Startdatum vor, doch es wurde schnell klar, dass Samsung diesen Zeitplan nicht einhalten kann. In der vergangenen Woche stellte IBM eine Entwicklung eines Sub-1-nm-Prozesses (7Å-Prozess, Angstrom) vor. Genau wie bei allen Namen der Prozesse, haben die Zahlen nichts mehr mit den tatsächlichen Größen der gefertigten Bauteile zu tun.

Eine neue Roadmap wurde auf der Veranstaltung offenbar nicht veröffentlicht.

Zuletzt erklärte Samsung öffentlich, wie man die Halbleiterleistung in der Zukunft mittels 3D-stacked FETs weiter vorantreiben will. Im entsprechenden Artikel findet sich eine Einordnung der Entwicklung gegenüber Intel und TSMC.