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Intel hat in direkter Nähe zum Hauptquartier in Santa Clara den Bau eines neuen Gebäudes gestartet. Das Central Utility Building (CUB) dient der Infrastruktur des Foundry-Geschäfts. Hier sollen für die Fertigung wichtige Werkzeuge hergestellt werden. Dazu gehören unter anderem die Belichtungsmasken, die Intel allesamt (für DUV und EUV) selbst herstellt.

Geplant wurde das Gebäude schon vor einigen Jahren. Auch der Bau wurde schon etwas früher geplant, wurde aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Unternehmen, genau wie der weitere Ausbau der Fabs, dann aber nicht weiter vorangetrieben. Ex-CEO Pat Gelsinger forciert das Programm, welches nun unter Lip-Bu Ta und Foundry-Chef Naga Chandrasekaran fortgesetzt wird.

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Über die Kosten des Baus ist nichts bekannt. Zentrale Komponente im Gebäude soll aber die Intel Mask Operation (IMO) werden. Diese Abteilung teilt sich zwischen Santa Clara und Hillsboro im US-Bundesstaat Oregon auf und versorgt sämtliche Fabs von Intel.

2019 setzte Intel zuletzt einen Fokus auf die extrem wichtige Herstellung der Belichtungsmasken. Eine Fotomaske besitzt standardisierte Abmessungen von 152,4 × 152,4 mm bei einer Dicke von 6,35 mm und besteht aus hochreinem Quarzglas. Auf ihr wird jeweils ein Teil des Chipdesigns mittels Elektronenstrahllithografie (Electron Beam Lithography, EBL) abgebildet. Die zugrunde liegenden Design-Daten sind inzwischen enorm umfangreich: Der vollständige Datensatz eines modernen Prozessorentwurfs kann rund 5 Petabit beziehungsweise etwa 625 Terabyte umfassen.

Die vergleichsweise großen Abmessungen der Fotomaske sind eine direkte Folge der immer kleineren Strukturbreiten moderner Halbleiter. Da sich die Auflösung der optischen Lithografie nicht beliebig durch kürzere Wellenlängen oder immer komplexere Belichtungssysteme steigern lässt, erfolgte in den vergangenen Jahren der Übergang von der DUV- zur EUV-Lithografie. Während DUV-Anlagen mit einer Wellenlänge von 193 nm arbeiten, nutzt die EUV-Lithografie extrem ultraviolette Strahlung mit lediglich 13,5 nm Wellenlänge. Das großformatige Maskenmuster wird dabei mithilfe eines hochpräzisen optischen Systems stark verkleinert und auf den Wafer projiziert.

Sowohl das Quarzsubstrat als auch die darauf erzeugten Strukturen müssen dabei praktisch frei von Defekten sein. Selbst kleinste Fehler auf einer Fotomaske würden während der Belichtung unmittelbar auf jeden einzelnen Chip übertragen und könnten ganze Wafer unbrauchbar machen. Entsprechend zählt die Herstellung einer Fotomaske zu den präzisesten und anspruchsvollsten Fertigungsschritten der gesamten Halbleiterproduktion.

Die Fertigung einer einzelnen Fotomaske nimmt mehrere Tage in Anspruch. Da moderne Prozessoren aus zahlreichen Schichten bestehen, wird für jede Belichtungsebene eine eigene Maske benötigt. Bereits bei Intels 14-nm-Fertigung kamen mehr als 50 unterschiedliche Fotomasken pro Chipdesign zum Einsatz. Mit den heutigen Fertigungsverfahren bei 5, 3 oder gar 2 nm ist die Zahl der Masken weiter gestiegen und liegt – abhängig von Prozess und Produkt – häufig bei über 80 bis mehr als 100 Masken. Dies verdeutlicht den enormen Aufwand und die zentrale Bedeutung der Maskenfertigung für moderne Halbleiter.