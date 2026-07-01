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In den USA geraten Transporte mit Hardware für Rechenzentren offenbar zunehmend ins Visier organisierter Diebe. Betroffen sind dabei nicht nur einzelne Komponenten, sondern teils komplette Lkw-Auflieger, die Servertechnik, Kabel und andere Ausrüstung für den Aufbau und Betrieb von Datacentern geladen haben.

Nach einem Bericht von Toms Hardware wurde in Cook County im Bundesstaat Illinois zuletzt ein gestohlener Auflieger sichergestellt, der mit Kabelrollen im Wert von rund 300.000 US-Dollar beladen war. Der Anhänger soll zuvor im Bundesstaat Alabama entwendet worden sein. In einem weiteren Fall wurde ebenfalls in Illinois ein Auflieger entdeckt, der Komponenten für Rechenzentren im Wert von etwa einer Million US-Dollar transportierte und in Florida gestohlen wurde.

Für Täter sind solche Lieferungen inzwischen vorwiegend wegen ihres hohen Warenwerts interessant. Allerdings lassen sich nicht alle Bestandteile gleich einfach weiterverkaufen. Kupferkabel gelten beispielsweise als vergleichsweise leicht verwertbar, da das Material auf dem Sekundärmarkt gefragt ist. Bei Servern und spezialisierter Datacenter-Hardware ist die Lage hingegen komplizierter.

Solche Systeme werden in der Regel von Unternehmen, Behörden oder anderen größeren Organisationen gekauft, wobei üblicherweise die Produkte mit Rechnungen, Garantien und nachvollziehbaren Herkunftsnachweisen verbunden sind. Viele aktive Komponenten verfügen zudem über identifizierbare Seriennummern. Hersteller und potenzielle Käufer können dadurch häufig überprüfen, ob Hardware als gestohlen gemeldet wurde.

Anders stellt sich die Situation aber bei klassischer Unterhaltungselektronik oder stark nachgefragten PC-Komponenten dar. Diese Produkte lassen sich gut auf dem Schwarzmarkt absetzen, da sie auch für private Käufer attraktiv sind. In der Vergangenheit kam es so bereits mehrfach zu größeren Diebstählen in diesem Bereich.

So wurden 2025 etwa Switch 2-Konsolen im Wert von rund 1,4 Millionen US-Dollar entwendet, die für eine Gamestop-Filiale in Texas bestimmt waren. Bereits 2021 verschwand in den USA eine Lieferung mit Grafikkarten aus der Nvidia RTX-30-Serie, die später in Vietnam wieder auftauchte. Ein Jahr zuvor wurden zudem 220 RTX-3090-Grafikkarten von MSI aus einem Werk in China gestohlen.

Die aktuellen Fälle zeigen, dass der wachsende Bedarf an Rechenzentrumsinfrastruktur auch neue Risiken entlang der Lieferketten mit sich bringt. Besonders hochwertige Transporte können dabei für Diebesbanden attraktiv sein, selbst wenn ein Weiterverkauf der gestohlenen Technik nicht immer einfach ist.