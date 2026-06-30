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Etched ist ein junges US-amerikanisches Halbleiter-Startup, das sich nicht als klassischer GPU- oder allgemeiner KI-Chiphersteller positioniert, sondern konsequent auf eine spezialisierte Architektur für KI-Inferenz setzt. Hier werden gewisse Parallelen zum Tensordyne Napier AIP erkennbar. Vor zwei Wochen wurden die weiteren technischen Details zur Hard- und Software veröffentlicht, mit denen Tensordyne im kommenden Jahr die Konkurrenz angreifen möchte.

800 Millionen US-Dollar an Risikokapital hat man bereits eingesammelt. In den Büchern sollen bereits Bestellungen im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar stehen. Etched hat ein Team von mehr als 400 Mitarbeitern zusammengestellt, wobei der Großteil der Belegschaft von NVIDIA, Broadcom, Google TPU und SK Hynix kommen und damit über die entsprechende Erfahrung verfügen sollte.

Im Zentrum der initialen Entwicklung bei Etched steht der eigene Chip namens "Sohu", der als ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) vollständig auf Transformer-Modelle ausgerichtet ist – also genau jene Architekturklasse, die LLMs wie GPT, Claude oder Gemini Systeme sowie moderne Bild- und Multimodalmodelle antreibt.

Technisch entscheidend ist dabei der radikale Architekturansatz: Anders als programmierbare GPUs, die für ein breites Spektrum an Workloads ausgelegt sind, wird bei Sohu die Transformer-Struktur direkt in Silizium gegossen. Konkret bedeutet das, dass zentrale Rechenmuster der Transformer – insbesondere Matrixmultiplikationen und die damit verbundenen Datenfluss- und Speicherzugriffsstrukturen – hardwareseitig fest implementiert sind. Dadurch entfallen viele General-Purpose-Overheads, die bei GPUs Flexibilität ermöglichen, im Gegenzug aber Effizienz kosten. Ziel ist es, die Inferenz – also die Ausführung trainierter Modelle – deutlich effizienter, schneller und energieärmer zu machen als auf herkömmlichen GPU-Stacks.

Gefertigt wird der Chip in einem 4-nm-Prozess bei TSMC (N4P). Erste Racks auf Basis des A0-Chips sollen bereits gebaut worden sein. Aktuell baut man ein komplettes Cluster mit einer Rechenleistung von 2 MW in Taiwan. Ergänzt wird die Hardware durch einen auf die Architektur abgestimmten Software-Stack, inklusive Compiler- und Deployment-Werkzeugen, die darauf ausgelegt sind, Transformer-Modelle effizient auf die fest verdrahteten Recheneinheiten im "Sohu" abzubilden. Etched positioniert damit nicht nur einen Chip, sondern eine vertikal integrierte Plattform aus Hardware, Compiler und Infrastruktur.

Im Fokus stehen dabei zwei zentrale technische Ansätze: "Low Voltage Inference (LVI)" und "Cluster Scale Memory (CSM)", die jeweils auf unterschiedliche Engpässe heutiger KI-Beschleuniger reagieren.

LVI adressiert primär das Spannungs- und Thermikproblem moderner KI-Chips unter hoher Auslastung. Klassische GPU- oder AI-Accelerator-Designs stoßen bei steigender Auslastung schnell in thermische Grenzen, wodurch Taktfrequenzen reduziert werden und die tatsächlich erreichbare Dauerleistung deutlich unter der theoretischen Spitzenleistung liegt. Etched begegnet diesem Problem durch eine Architektur, die Rechenblöcke gezielt für den Betrieb bei deutlich reduzierter Spannung auslegt. Durch diese Absenkung der Betriebsspannung soll die Leistungsdichte in Bezug auf Rechenleistung signifikant steigen, während gleichzeitig thermisches Throttling reduziert wird. Ziel ist es, große sparse Mixture-of-Experts-Modelle mit Billionen Parametern dauerhaft nahe an ihrer Peak-Rechenleistung zu betreiben, anstatt durch thermische Limits eingebremst zu werden. Diese Herangehensweise erfordert eine durchgängige Co-Design-Strategie über mehrere Ebenen hinweg – von Transistordesign und Schaltungstechnik über Datenpfad-Architekturen und Scheduling-Algorithmen bis hin zu Stromversorgung, Packaging und Kühlung.

CSM (Cluster Scale Memory) adressiert dagegen die Speicher- und Latenzproblematik bei skalierter Inferenz. Während heutige Systeme typischerweise auf High Bandwidth Memory (HBM) und SRAM setzen, müssen dabei auch Kompromisse zwischen hoher Rechenleistung, Speicherbandbreite, niedriger Latenz und den Kosten eingegangen werden. SRAM bietet zwar extrem niedrige Zugriffszeiten, ist jedoch teuer und kapazitiv limitiert, während HBM zwar Kapazität und Bandbreite liefert, aber nicht die für schnelle Decode-Phasen notwendige Latenz erreicht. Etched versucht diesen Konflikt durch einen verteilten, clusterweiten Speicheransatz zu lösen, bei dem mehrere Chips über eine proprietäre, sehr latenzarme und bandbreitenstarke Interconnect-Struktur einen gemeinsamen Speicherpool bilden. Dadurch entsteht eine hybride Speicherarchitektur, die Eigenschaften von HBM und SRAM kombiniert und gleichzeitig die Nachteile reiner SRAM- oder 3D-DRAM-Ansätze sowie optischer Interconnect-Lösungen vermeidet.

Neben dem Einzelchip verfolgt das Unternehmen eine Systemperspektive: "Sohu" wird als Baustein für komplette Inferenz-Server und Rack-Systeme gedacht, inklusive spezialisierter Interconnects, Orchestrierung und Telemetrie. Die Rackscale-Lösungen sind darauf ausgelegt, ganze Cluster für ein LLM-Inferencing zu betreiben, also für hochskalierte Echtzeit-Generierung von Tokens in großen Sprachmodellen.

Das Leistungsversprechen ist entsprechend aggressiv formuliert: Durch die Spezialisierung auf Transformer-Workloads sollen Systeme auf "Sohu" ein Vielfaches der Token-Durchsatzrate klassischer GPU-Server erreichen und gleichzeitig den Energieverbrauch pro generiertem Token deutlich senken. Auch hier finden sich wieder die Parallelen zum Tensordyne Napier AIP. Nun darf man gespannt sein, ob die Tests bei den großen Cloud-Anbietern die Ergebnisse auch bestätigen und solche Plattformen wie die von Tensordyne und Etched tatsächlich zur Konkurrenz werden können.