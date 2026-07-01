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Moderne KI-Infrastruktur ist kein "One size fits it all". Da GIGABYTE ein breites Spektrum an Einsatzszenarien abdecken möchte, reicht das Angebot von kompakten Edge-Systemen, die KI-Anwendungen direkt am Einsatzort ausführen, über klassische Serverlösungen für Unternehmen bis zu hochskalierenden Plattformen für Rechenzentren im Exascale-Bereich.

Eine hohe Dichte der Rechenleistung mit direkter Wasserkühlung bietet unter anderem das EIA DLC Rack (G4L3-ZX1-LAT4). Dabei handelt es sich um einen HPC/AI-Server mit vier Höheneinheiten, der mit zwei Epyc-Prozessoren der 9005/9004-Serie sowie acht Instinct MI355X von AMD im OAM-Format ausgestattet ist. Sowohl die CPUs als auch die GPUs werden direkt wassergekühlt. Die Anschlüsse des Wasserkühlungskreislaufs werden aus dem Gehäuse herausgeführt und können im Serverrack direkt angeschlossen werden.

Die weiteren Funktionen und Ausstattungsmerkmale des G4L3-ZX1-LAT4:

12-Channel DDR5 RDIMM pro CPU: 24x DIMMs insgesamt

2x 10 GbE via Intel X710-AT2

2x M.2 über PCIe Gen3 x4 und x1

8x 2,5 Zoll Gen5 NVMe Hot-Swap-Bays

4x FHHL Dual-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

8x FHHL Single-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

3+3 5.200 W 80 PLUS Titanium redundante Netzteile

Im Mittelpunkt steht kein einzelner Server, sondern eine vollständige KI-Infrastruktur, die sämtliche Ebenen moderner Rechenzentren abdeckt. Für besonders hohe Rack-Dichten setzt GIGABYTE auf eine Direct-Liquid-Cooling-Lösung, die den Betrieb leistungsstarker KI-Systeme auch bei steigenden Leistungsaufnahmen ermöglichen soll. Die Infrastruktur richtet sich insbesondere an Hyperscaler und AI Factories, die auf eine hohe Skalierbarkeit und Rechendichte angewiesen sind. Gleichzeitig wird hier deutlich, dass GIGABYTE seine Kompetenzen nicht nur in der Entwicklung einzelner Hardwarekomponenten oder Server sieht, sondern komplette Infrastrukturkonzepte für KI-Rechenzentren anbieten kann.

Volle Integration, auch auf Netzwerkebene

Ebenfalls mit zwei Epyc-Prozessoren der 9005/9004-Serie sowie acht Instinct MI355X von AMD im OAM-Format ausgestattet ist der G893-ZX1-AAX4. Hier werden die zentralen Komponenten aber nicht wassergekühlt, was sich in der Höhe des Server ausdrückt. Mit acht Höheneinheiten belegt der G893-ZX1-AAX4 doppelt so viel Platz wie der G4L3-ZX1-LAT4. Die enorme Abwärme kann eben nicht mit extrem kompakten Wasserkühlern abgeführt und nach außen transportiert werden, sondern muss mittels eines starken Luftstroms im Server selbst an die Umgebung abgegeben werden. Verfügt das Rechenzentrum nicht über die Möglichkeit, die Abwärme via Wasserkühlung einzuspeisen, stellt die Luftkühlung aber eine flexible Möglichkeit für den Einsatz einer solchen Hardware dar.

Zudem bietet GIGABYTE hier auch noch die Möglichkeit des Einsatzes der Pollara 400 AI NICs von Pensando. Damit schließt sich der Kreis in der Integration der KI-Systeme – über das Host-System, die Compute-Hardware bis hin zum Scale-Out-Netzwerk, dem eine immer wichtigere Rolle zukommt.

Die weiteren Funktionen und Ausstattungsmerkmale des G893-ZX1-AAX4:

12-Channel DDR5 RDIMM pro CPU: 24x DIMMs insgesamt

kompatibel zu den AMD Pensando Pollara 400 AI NICs

2x 10 GbE via Intel X710-AT2

2x M.2 über PCIe Gen3 x4 und x1

8x 2,5 Zoll Gen5 NVMe Hot-Swap-Bays

4x FHHL Dual-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

8x FHHL Single-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

6+6 5.200 W 80 PLUS Titanium redundante Netzteile

Closed-Loop-Systeme mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Lokale und souveräne KI-Forschung stellt noch einmal andere Anforderungen – dabei müssen eine hohe Rechenleistung und Effizienz durch eine Wasserkühlung vereint werden. Closed-Loop-Systeme rücken hier zunehmend in den Fokus. In einem Closed-Loop-System befindet sich der Wasserkühlungskreislauf komplett im Server – oder im Falle der W793-ZU0-LA71 in einer KI-Workstation. Die Abwärme wird auf der Rückseite über einen Wärmetauscher an die Umgebung abgegeben. Eine Anbindung an einen Kreislauf außerhalb der Workstation, wie bei Racklösungen, ist nicht notwendig.

Im W793-ZU0-LA71 via Closed-Loop-Wasserkühlung wird der Epyc-Prozessor der 9005- oder 9004-Serie sowie bis zu vier ebenfalls wassergekühlte AMD Radeon AI PRO R9700S abgedeckt.

Die weiteren Ausstattungsmerkmale der KI-Workstation W793-ZU0-LA71 lauten:

12-Channel DDR5 RDIMM

2x 10 GbE via Intel X550-AT2

4x 2,5 Zoll Gen5 NVMe Hot-Swap-Bays

4x FHHL Dual-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

3x FHHL Single-Slot PCIe x16 mit Gen5 x16 Lanes

2x 2.400 W 80 PLUS Titanium redundante Netzteile

Für Betreiber bedeutet der Einsatz einer Closed-Loop-Kühlung mehr Rechenleistung pro Rack, weniger benötigte Stellfläche und häufig eine bessere Energieeffizienz (niedrigerer PUE-Wert). Zudem kann die Kühlflüssigkeit mit höheren Temperaturen betrieben werden, als sie klassische Kaltluftsysteme erlauben, was die Kühlung des gesamten Rechenzentrums vereinfacht.

Hinsichtlich der Node-Dichte auf Spitze wird die Closed-Loop-Funktionalität mit dem B353-C60-LAS1 getrieben. Hier vereint GIGABYTE gleich 20 CPU-Knoten in einem 3U-Server. Bei den CPU-Sockeln setzt GIGABYTE dabei auf den AM5 von AMD, der sowohl die Epyc-4005- als auch die Ryzen-9000-Prozessoren von AMD aufnehmen kann. Durch die Nutzung der weit verbreiteten AM5-Plattform und DDR5-Arbeitsspeichers lassen sich die Anschaffungskosten im Vergleich zu klassischen Serverplattformen vergleichsweise niedrig halten.

Mit den Epyc-4005- und Ryzen-9000-Prozessoren richtet sich AMD vor allem an kostensensible Server- und Edge-Anwendungen. Im Fokus stehen dabei nicht möglichst viele Prozessorkerne, sondern ein ausgewogenes Verhältnis aus Rechenleistung, Energieeffizienz und Plattformkosten. Die auf der Zen-5-Architektur basierenden CPUs bieten sowohl eine hohe Single-Thread- als auch Multi-Thread-Leistung und eignen sich damit für klassische Unternehmensanwendungen, Virtualisierung, Web-Hosting oder kleinere Datenbankserver. Moderne Plattformmerkmale wie DDR5-Unterstützung und PCIe 5.0 gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Dadurch können insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen von einer aktuellen Serverplattform profitieren, ohne auf deutlich kostspieligere High-End-Lösungen angewiesen zu sein.

Jedem CPU-Sockel zur Seite gestellt werden kann Dual-Channel-DDR5 als ECC/Non-ECC UDIMM und dabei stehen vier DIMM-Steckplätze pro Sockel zur Verfügung. Zudem verfügt jeder CPU-Node über 2x 25 GbE (SFP28) und 1x 1 GbE L sowie zwei CMC-Ports und zwei M.2-Steckplätze, die per PCIe 5.0 und vier Lanes angebunden sind.

Für KI-Infrastrukturen gibt es keine universelle Lösung, da die Anforderungen je nach Einsatzgebiet, Leistungsbedarf und vorhandener Rechenzentrumsinfrastruktur deutlich variieren. GIGABYTE deckt daher ein breites Spektrum an Plattformen ab – von luftgekühlten Systemen für klassische Unternehmensanwendungen über geschlossene Flüssigkühlungen (Closed-Loop Liquid Cooling) bis hin zu Rack-Lösungen mit Direct Liquid Cooling für besonders leistungsstarke KI-Cluster. Dadurch können Unternehmen eine Infrastruktur wählen, die auf ihre Anforderungen hinsichtlich Leistung, Energieeffizienz und den Gegebenheiten des jeweiligen Rechenzentrums abgestimmt ist.

Mit diesem Portfolio positioniert sich GIGABYTE nicht ausschließlich als Hersteller einzelner Server, sondern als Anbieter umfassender KI-Infrastrukturlösungen. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung kompletter Plattformen für unterschiedliche Einsatzszenarien – von Enterprise-Anwendungen bis hin zu großskaligen KI-Umgebungen.

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