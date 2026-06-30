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Für die zweite Jahreshälfte 2026 plant NVIDIA die Auslieferung der ersten NVL72-Systeme mit Vera-Rubin – also der Vera-CPU und neuer Rubin-GPU. Erst auf der GTC 2026 Mitte März bekräftigte NVIDIA seine aggressive Roadmap: Rubin im Jahr 2026, Rubin Ultra kurz darauf. Noch in diesem Jahr wurden offenbar die ersten Samples erwartet. SemiAnalysis berichtet nun, dass das Design mit vier Compute-Chips für Rubin Ultra gestrichen worden ist. Dies dürfte Auswirkungen auf die Positionierung der Produkte am Markt haben.

Die schematische Darstellung der Roadmap von NVIDIA deckte sich mit den technischen Erwartungen. Rubin ist ein Dual-Chiplet-Design mit zwei Compute-Chips (R200) und acht HBM4-Speicherstacks. Rubin Ultra sollte die Leistung weiter skalieren, indem zwei dieser Packages zusammengebracht werden. Sprich: Vier Rubin-Chips im Dual-Chiplet-Design direkt mittels NVLink-2C2 angebunden (2+2) und daran ein zweites Dual-Chiplet-Design. Die beiden Dual-Chiplets werden per D2D-Verbindung miteinander verbunden. Die Anzahl der HBM4-Speicherstacks verdoppelt sich – ebenso wie die theoretische Leistung mit einer Verdopplung der Anzahl der Compute-Chips.

Eben diese Version mit vier Compute-Chips (4x R200) soll nun gestrichen worden sein. Über die Gründe macht SemiAnalysis keine Angaben. Vermutet wird aber, dass es beim Packaging von Rubin Ultra mittels CoWoS-L zu Problemen gekommen ist. Bereits Ende März gab es erste Hinweise dazu.

Beim 2+2-Package soll es während der Fertigung zu einer Verformung (Warpage) kommen, die TSMC derzeit noch nicht zufriedenstellend beherrscht. Dadurch liegt das Package nicht mehr vollständig plan auf dem Substrat auf, sodass einzelne Chips keinen vollständigen Kontakt zu den darunterliegenden Verbindungen herstellen können. Bereits minimale Verformungen im Mikrometerbereich reichen aus, um entsprechende Probleme zu verursachen.

Mit der zunehmenden Größe moderner Chip-Packages gewinnen solche Verformungen immer mehr an Bedeutung und stellen die Fertigung vor wachsende Herausforderungen. Um Warpage zu reduzieren oder ganz zu verhindern, werden verschiedene Gegenmaßnahmen untersucht. Dazu gehören unter anderem neue Substratmaterialien. Angesichts dessen arbeitet die Branche an Glassubstraten, die in den kommenden Jahren als Alternative zu heutigen Lösungen zum Einsatz kommen könnten.

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All dies geschieht vor dem Hintergrund, dass NVIDIA in den vergangenen Monaten durch den Einsatz von Trainium von Amazon, TPUs von Google und den Instinct-Chips von AMD unter Druck geraten ist. Damit NVIDIA seine Spitzenposition behaupten kann, muss das Unternehmen bei der Umsetzung neuer Beschleuniger-Generationen aggressiv vorgehen.

Bisher hat sich NVIDIA nicht zur Meldung über Veränderungen der Roadmap und der Streichung der 2+2-Version von Rubin Ultra geäußert.