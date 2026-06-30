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Das Bundeswirtschaftsministerium gibt der geplanten Übernahme von Mediamarkt-Saturn durch den chinesischen Onlinehändler JD.com grünes Licht. Die Freigabe ist allerdings an Bedingungen geknüpft, die insbesondere den Schutz personenbezogener Kundendaten in Deutschland betreffen. Zudem behält sich die Bundesregierung umfassende Kontroll- und Überwachungsrechte vor und kann die Genehmigung bei Verstößen widerrufen.

Im Rahmen des Investitionsprüfverfahrens untersuchte das Ministerium, ob die Übernahme Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit Deutschlands haben könnte. Nach Abschluss der Prüfung sieht die Behörde in Kombination mit den festgelegten Auflagen allerdings keine Anzeichen dafür. JD.com rechnet nach eigenen Angaben bereits damit, die Übernahme in der zweiten Jahreshälfte vollständig abschließen zu können.

Endgültig entschieden ist der Eigentümerwechsel jedoch noch nicht. Denn die Europäische Kommission prüft den Fall weiterhin im Rahmen eines vertieften Verfahrens. Hintergrund sind vorläufige Bedenken, wonach JD.com möglicherweise von staatlichen Subventionen aus China profitiert haben könnte. Nach Einschätzung der EU-Kommission besteht der Verdacht, dass diese Unterstützung den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt beeinflusst und dem Unternehmen ein höheres Übernahmeangebot ermöglicht haben könnte.

Weiterhin untersucht die Brüsseler Behörde, welche Auswirkungen die Transaktion auf den Wettbewerb im europäischen Elektronikhandel haben könnte. Eine abschließende Entscheidung der EU-Kommission wird bis spätestens 2. Oktober erwartet. Ohne ihre Zustimmung kann die Übernahme nicht abgeschlossen werden.

JD.com hatte bereits im vergangenen Sommer ein Übernahmeangebot für Ceconomy, die Muttergesellschaft von Mediamarkt und Saturn, vorgelegt und sich später die Mehrheit der Unternehmensanteile gesichert. Die Transaktion wird seitdem in mehreren Ländern sowohl kartellrechtlich als auch im Hinblick auf mögliche sicherheits- und ordnungspolitische Auswirkungen geprüft.

Während Deutschland, Frankreich und Italien den Einstieg von JD.com bereits genehmigt haben, stehen weitere Entscheidungen der Behörden in Spanien und Österreich noch aus. Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme bereits im September des vergangenen Jahres freigegeben. Nach Einschätzung der Wettbewerbshüter bestehen keine kartellrechtlichen Bedenken, da JD.com bislang nur in begrenztem Umfang auf dem deutschen Markt aktiv sei.