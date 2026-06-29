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OpenAI hat eine Vorschau auf seine neue Modellfamilie GPT-5.6 veröffentlicht. Die Reihe umfasst dabei das Spitzenmodell Sol sowie die Varianten Terra und Luna, die unterschiedliche Anwendungsbereiche und Preisstufen abdecken. Auffällig ist allerdings weniger die technische Ausrichtung der Modelle, sondern die Art und Weise der Einführung: Während der Vorschauphase erfolgt der Zugang nämlich nur nach individueller Freigabe durch die US-Regierung.

Nach Angaben von OpenAI wurde GPT-5.6 insbesondere für anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Biologie optimiert. Das Flaggschiff Sol soll auch bei langen und komplexen Arbeitsabläufen konsistent arbeiten und umfangreiche Aufgaben selbstständig bearbeiten können. Darüber hinaus stehen zwei erweiterte Betriebsmodi zur Verfügung. Während "Max" längere Rechenprozesse ermöglicht, setzt "Ultra" auf Agentensysteme mit mehreren Unteragenten für komplexe Arbeitsabläufe.

In internen Leistungstests erreicht Sol dabei laut OpenAI neue Bestwerte. Im Bereich Cybersicherheit hat das Modell ebenfalls Fortschritte gemacht. Nach Angaben des Unternehmens eigne es sich vor allem zum Erkennen und Beheben von Sicherheitslücken, ohne die eigenen Sicherheitsgrenzen für kritische Risiken zu überschreiten.

Zum Schutz vor Missbrauch setzt OpenAI allerdings dennoch auf mehrere Sicherheitsebenen. Dazu gehören speziell trainierte Modellgrenzen, Echtzeitklassifikatoren zur Überwachung der Ausgaben sowie systemübergreifende Analysen, um verdächtige Nutzungsmuster zu erkennen. Zusätzlich investierte das Unternehmen wohl umfangreiche Rechenkapazitäten in automatisiertes Red-Teaming, um universelle Jailbreak-Techniken frühzeitig zu identifizieren. Während der Vorschauphase kann es dennoch vorkommen, dass auch legitime Anfragen vorsorglich blockiert werden, wie OpenAI betont.

Bei der Preisgestaltung positioniert sich das Unternehmen offensiv. Für Sol werden fünf US-Dollar pro Million Eingabe-Token und 30 US-Dollar pro Million Ausgabe-Token fällig. Damit liegt das Modell nach Unternehmensangaben deutlich unter den Kosten vergleichbarer Angebote von Anthropic. Die Varianten Terra und Luna sind nochmals günstiger und richten sich insbesondere an Entwickler und Unternehmen mit hohem Nutzungsvolumen.