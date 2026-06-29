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Die US-Regierung hat das erst vor wenigen Wochen verhängte Exportverbot für das KI-Modell Mythos 5 von Anthropic wieder etwas gelockert. Das Modell darf künftig an eine ausgewählte Gruppe von mehr als 100 Unternehmen und Behörden exportiert werden. Das zweite Spitzenmodell des Unternehmens, Fable 5, bleibt hingegen weiterhin von den Beschränkungen betroffen.

Die ursprüngliche Sperre war mit Sicherheitsbedenken begründet worden. Nach Angaben der US-Regierung bestand die Sorge, dass das Modell für Cyberangriffe oder andere missbräuchliche Zwecke eingesetzt werden könnte. Warum nun ausschließlich Mythos 5 wieder freigegeben wurde und Fable 5 weiterhin gesperrt bleibt, ist bislang unklar.

Die Exportbeschränkungen hatten sowohl in der US-amerikanischen KI-Branche als auch weltweit für Unsicherheit und Unverständnis gesorgt. Unternehmen und Entwickler kritisierten insbesondere die fehlende Transparenz. So kann nicht abgeschätzt werden, welche Modelle künftigen Einschränkungen unterworfen werden könnten.

International tätige KI-Unternehmen wie Anthropic treffen derartige Exportauflagen empfindlich. Einerseits verzerren die USA durch das Vorenthalten bestimmter Technologien die weltweite Wettbewerbsfähigkeit, anderseits untergraben sie vor allem Vertrauen in die Unternehmen wie auch die USA selbst. Die teilweise Lockerung deutet darauf hin, dass die Regierung ihre Strategie in Bezug auf leistungsfähige KI-Modellen selbst noch nicht final konstituiert hat.

Die jüngste Entscheidung verdeutlicht jedenfalls, dass die Regulierung von KI-Modellen weiterhin dynamisch im Wandel ist. Während die USA vor allem sicherheitspolitische Risiken begrenzen wollen, stehen sie gleichzeitig vor der Herausforderung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der eigenen KI-Unternehmen nicht übermäßig einzuschränken. Inzwischen hat das Weiße Haus allerdings seinen Blick auch auf den nächsten großen Player im KI-Geschäft geworfen, OpenAI.