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Die Forschungsabteilung von IBM hat verkündet, dass man eine Fertigungstechnologie entwickelt hat, die im Bereich von unter 1 nm arbeitet. Aber nicht nur die Entwicklung eines Fertigungsprozesses steht im Fokus, sondern auch das Halbleiterdesign als solches. IBM folgt dabei dem Trend zu Complimentary FET (CFET). Diese sollen nach den aktuell in aller Munde befindlichen GAA (Gate-all-Around) eine weitere Steigerung der Effizienz ermöglichen.

Anstatt Transistoren zweidimensional aufzubauen, ermöglichen die GAAs bereits eine Skalierung in einer zusätzlichen Ebene. Im Gegensatz zu FinFET-Transistoren, bei denen das Gate den Kanal lediglich von drei Seiten umschließt, wird der Kanal bei Gate-all-Around (GAA)-Strukturen vollständig vom Gate umgeben. Dadurch lässt sich der Stromfluss wesentlich präziser steuern, während gleichzeitig parasitäre Leckströme deutlich verringert werden. CFETs werden gestapelt, wodurch mehr Transistoren auf gleicher Fläche untergebracht werden können.

IBM verspricht sich durch NanoStack eine um 50 % bessere Skalierung für Logikelemente, eine um 50 % höhere Leistung bei gleicher Leistungsaufnahme, eine um 70 % höhere Effizienz bei gleicher Leistung sowie eine um 40 % bessere Skalierung für SRAM im Design. IBM vergleicht den 0,7-nm-Prozess mit seiner eigenen 2-nm-Technik.

Auch wenn High-NA-EUV für den Sub-1-nm-Prozess noch nicht zum Einsatz kommt, so installiert IBM in seiner Forschungsabteilung aktuell ein High-NA-EUV-System von ASML. Zusammen mit Lam Research, Tokyo Electron (TEL) und SCREEN Semiconductor Solutions entwickelt man aktuell einen High-NA-EUV-Prozess, der auch schon erfolgreiche Belichtungen ermöglicht haben soll.

Konkrete Vergleichswerte wie Gate- oder Metal-Pitches nennt IBM für den 7Å-Prozess (7 Angstrom) aktuell nicht, allerdings sollen die eingesetzten Nanosheets selbst nur etwa 15 Siliziumatome dick sein. Der Abstand zwischen den einzelnen Schichten liegt bei rund 9 nm oder etwa 27 Atomen.

Eine zentrale Herausforderung dieses Ansatzes liegt in der Fertigung selbst. Anders als bei klassischen monolithischen Transistor-Designs werden pFET- und nFET-Transistoren auf getrennten Wafern hergestellt und anschließend miteinander verbunden. Dieser Wafer-zu-Wafer-Bonding-Prozess erfordert eine extrem präzise Ausrichtung auf atomarer Skala und geht damit deutlich über etablierte Verfahren hinaus. IBM setzt dabei auf eine sehr dünne dielektrische Zwischenschicht, die einerseits eine stabile Verbindung zwischen den Transistoren ermöglicht, andererseits die parasitäre Kapazität möglichst gering hält, um die elektrischen Leistungsparameter nicht zu beeinträchtigen.

Ein wesentlicher Vorteil dieses mehrstufigen Ansatzes liegt in der Materialauswahl. Da pFET- und nFET-Strukturen getrennt gefertigt werden, können die jeweiligen Halbleitermaterialien gezielt auf die Anforderungen des Transistor-Typs sowie deren Position innerhalb des Stapels optimiert werden. IBM macht zu konkreten Materialkombinationen derzeit keine Angaben, was auch daran liegt, dass eine mögliche Marktreife noch mehrere Jahre entfernt ist. Gleichzeitig reduziert die Aufteilung in zwei Fertigungsprozesse die Komplexität der einzelnen Waferprozesse, da jeweils nur Teilbereiche des Transistors gefertigt werden müssen.

Ergänzt wird das Konzept durch weitere technologische Elemente, die teilweise bereits in der Industrie Einzug halten oder kurz davorstehen. Dazu zählen insbesondere Backside Power Delivery Networks (BSPDN), die für die Funktionsfähigkeit der gestapelten Strukturen essenziell sind und bei Intels 18A bereits im Einsatz sind.

Es ist noch ein langer Weg ...

Die Vorstellung eines grundlegend neuen Transistordesigns gehört in der Halbleiterindustrie zu den seltenen Ereignissen. Die FinFETs stellten den letzten großen Paradigmenwechsel dar, aktuell die Einführung der GAA-Designs.

Der Ansatz, Transistoren durch das präzise Stapeln zweier Wafer zu realisieren, stellt eine erhebliche technologische Herausforderung dar – sowohl in der Fertigung selbst als auch in der langfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der resultierenden Strukturen. IBM will diese Probleme gelöst haben. Dem hohen Aufwand und den Herausforderungen stehen jedoch deutliche theoretische Vorteile gegenüber: eine Flächenskalierung von rund 50 % sowie entweder etwa 50 % höhere Leistung oder bis zu 70 % geringerer Energiebedarf im Vergleich zu aktuellen Transistoren.

Langfristig gilt als wahrscheinlich, dass die aktuell verwendeten FinFET- und GAA-Transistoren innerhalb des kommenden Jahrzehnts an ihre Grenzen stoßen werden. IBM positioniert die Nanostack-Technik als möglichen Nachfolger und sieht darin eine Lösung für die zunehmenden physikalischen Limitierungen klassischer Skalierungswege. Noch befindet sich die Technologie allerdings im Forschungsstadium; der Übergang aus dem Labor in eine serienreife Fertigung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Aber genau hier liegt auch die Expertise von IBM. Mit den 7-nm- und 2-nm- und früheren Prozessen hat man dies bereits mehrfach erfolgreich getan. IBM selbst hält einen Einsatz in realen Chips in etwa fünf Jahren für realistisch.

Eben genannter 2-nm-Prozess wird beispielweise in angepasster Form vom japanischen Auftragsfertiger Rapidus verwendet werden. Ähnliches wird auch mit der NanoStack-Technik geschehen. Wer dann letztlich die NanoStack-Technik bei IBM lizenzieren wird, bliebt abzuwarten.