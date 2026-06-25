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Im Rahmen des Investor Day hat Qualcomm das komplette Aufgebot der Dragonfly-Plattform vorgestellt. Bei den technischen Daten hält man sich in Anbetracht des Erscheinens der Hardwarekomponenten im Jahr 2028 noch etwas zurück. Drei zentrale Komponenten wurden vorgestellt: Die Dragonfly-C1000-Server-CPU, der KI-Beschleuniger Dragonfly AI300 und im Zusammenspiel mit dem AI300 eine Technik namens High Bandwidth Compute (HBC). Die Dragonfly-Plattform von Qualcomm ist auf das "Agentic AI"-Zeitalter ausgelegt.

Die C1000-CPU basiert auf einem Custom-Design des Oryon-Kerns auf Basis einer ARM-Architektur. In der Auslegung des Designs erwartet Qualcomm, dass die CPU-Kerne einen Takt von 5 GHz erreichen können. Beim C1000 handelt es sich um ein Chiplet-Design – das heißt, das Package wird aus mehreren Chiplets bestehen. Ob das desintegrierte Design auch gesonderte I/O-Chiplets einschließt und weitere Details sind nicht bekannt. Qualcomm spricht von 250+ Kernen. Damit bewegt man sich im Raum dessen, was AMD und Intel aktuell bei den Prozessoren bieten. Qualcomm geht davon aus, dass schätzungsweise eine doppelt so hohe Leistung pro Watt im Vergleich zur Konkurrenz erreicht wird.

Auch das Subsystem der C1000-CPU soll sich auszeichnen können. PCI-Express 7.0 soll Bestandteil sein, ebenso wie die aktuelle Umsetzung von CXL. Darüber unterstützt werden sollen die dann aktuellen KI-Beschleuniger, Netzwerk- sowie Speicher- und Arbeitsspeicherlösungen.

Zur Unterstützung des Arbeitsspeichers, Anzahl der Speicherkanäle etc. macht Qualcomm noch keine Angaben. Man darf aber davon ausgehen, dass DDR6 zum Einsatz kommen wird. High Bandwidth Compute (HBC) soll aber eine Rolle spielen – dazu gleich mehr. Das Speichersubsystem insgesamt soll aber auf Bandbreite, Kapazität, Latenz und Energieeffizienz ausgelegt sein.

Für die Verfügbarkeit der C1000-CPU spricht Qualcomm von 2028. Bis dahin sollten noch weitere Informationen bekannt werden.

High Bandwidth Compute (HBC) für AI250 und AI300

High Bandwidth Compute (HBC) ist eine speziell für KI-Anwendungen entwickelte Near-Memory-Computing-Architektur, die Rechenlogik und Speicher direkt zusammenbringt. Ziel des HBC (und jeder Compute-in-Memory-Technik) ist es, einen der grundlegenden Engpässe einer modernen KI-Architektur zu adressieren: den Transfer großer Datenmengen zwischen Speicher und den eigentlichen Recheneinheiten.

Die Technologie basiert auf einer 3D-Stacking-Lösung, bei der Rechenelemente mit einem Speicher hoher Bandbreite kombiniert werden. Die Architektur verfolgt dabei einen mehrjährigen Entwicklungsplan, der über mehrere Generationen hinweg höhere Leistung, bessere Skalierbarkeit und eine gesteigerte Energieeffizienz ermöglichen soll.

Bereits die erste Generation von HBC soll einen deutlichen Leistungssprung ermöglichen. In Verbindung mit den schon erschienenen AI250-Beschleunigern von Qualcomm soll HBC in der ersten Generation eine Speicherbandbreite von 133 TB/s pro Beschleunigerkarte ermöglichen. Zum Vergleich: Die Vera-Rubin-Plattform kommt auf 22 TB/s und AMDs Instinct-MI400-Serie auf 19,6 TB/s. Beides wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet. Gegenüber dem AI200-Beschleuniger mit LPDDR5X-Speicher bietet der AI250 mit HBC somit eine um den Faktor 18 höhere Speicherbandbreite. Mit der zweiten Generation, HBC Gen 2 im AI300, soll die effektive Speicherbandbreite sogar um das 54-Fache gegenüber dem AI200 steigen.

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Ein weiterer Schwerpunkt von HBC liegt auf der Energieeffizienz. Gegenüber HBM soll die Technologie eine sechsmal höhere Bandbreite pro Watt ermöglichen, wobei sich dieser Vergleich auf veröffentlichte Produktspezifikationen auf Kartenebene bezieht. Darüber hinaus soll HBC im Vergleich zu SRAM eine 200-fach höhere Kapazität pro Watt bieten, bezogen auf veröffentlichte Produktspezifikationen auf Rack-Ebene.



Die erste Generation von HBC soll laut aktueller Planung ab Mitte 2027 als kommerzielles Muster in Verbindung mit dem AI250 verfügbar sein. Weitere Generationen von HBC sollen anschließend in schneller Folge erscheinen.

Dragonfly AI300 (Beschleuniger und Rack)

Die C1000-CPU sowie AI250 und AI300 mit HBC vereinen sich in der Dragonfly-AI300-Plattform. Qualcomm erwartet eine 4- bis 8-mal höhere Leistung pro Watt im Vergleich zu bestehenden Systemen mit KI-Beschleunigern – gemessen an der Speicherbandbreite pro Watt und Beschleuniger.

Für den Speicherverbund setzt der Qualcomm Dragonfly AI250 auf eine Kombination aus 43 TB klassischem LPDDR-Speicher und etwas mehr als 6 TB HBC-Speicher, die gemeinsam innerhalb eines Racks arbeiten. Dabei übernimmt der LPDDR-Speicher die Bereitstellung großer Kapazitäten, während HBC als besonders bandbreitenstarke Speicherebene ausgelegt ist und den Datenaustausch mit den Recheneinheiten beschleunigen soll.

In der Dragonfly-AI300-Plattform auf Racklevel vereint, wird die Hardware mittels UALink (Ultra Accelerator Link) und ESUN (Ethernet for Scale-Up Networking) skaliert – sowohl über kupferbasierte als auch über optische Verbindungen.

Die AI300-Beschleuniger und die Rackscale-Lösungen sollen ab 2028 zur Verfügung stehen.

Noch viele offene Fragen

Die C1000-CPU und der KI-Beschleuniger AI300 mit HBC werden erst 2028 auf den Markt kommen. Mit dem AI250-Ausbau mit HBC muss zumindest die Speichertechnik ab dem kommenden Jahr beweisen, dass Qualcomm wirklich zu einem Konkurrenten von AMD und NVIDIA werden kann. C1000 und AI300 werden sich 2028 aber schon mit der übernächsten Beschleuniger- und CPU-Generationen von AMD und NVIDIA messen müssen. Was heute nach einem gigantischen Sprung in der Technik und Leistung aussieht, relativiert sich im Hinblick auf die Leistungsprojektionen der Konkurrenz.

Zudem haben die Hyperscaler wie AWS, Microsoft, Google und Co. schon eigene Hardware am Markt und dies wird sich in den kommenden Monaten auch verstärken. Google könnte seine TPUs auch an externe Anbieter verkaufen, OpenAI hat seinen eigenen Chip entwickelt. Newcomer wie Tensordyne könnten ebenfalls eine Konkurrenz darstellen. Insofern muss Qualcomm auch zusehen, dass Hard- und Software für Dragonfly eine echte Alternative zu den bereits etablierten Plattformen darstellen. Ansonsten wird man genauso wie mit den AI100- und AI200-Beschleunigern eher eine untergeordnete Rolle spielen.