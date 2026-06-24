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Über Monate war es nur ein Gerücht, wenngleich es längst keinerlei Zweifel mehr daran gab, dass OpenAI an einem eigenen KI-Chip arbeitet. Nun hat man den Jalapeño getauften Chip offiziell vorgestellt. Die Entwicklung soll komplett im eigenen Haus stattgefunden haben. Im Backend, also der Überführung des Designs hin zur Fertigung, hat man sich Hilfe bei Broadcom geholt. Auch Google mit seinen TPUs oder Tensordyne mit dem TDN Napier holen sich bei Broadcom entsprechende Unterstützung.

Jalapeño soll darauf ausgelegt sein, LLM-Workloads wie ChatGPT, Codex deren API und zukünftige KI-Agenten zu unterstützen. Dies dürfte auch das Inferencing der entsprechenden Modelle beinhalten und nicht nur das Training.

Der Chip selbst ist auf dem veröffentlichten Foto links unten hinter dem Wafer zu erkennen. Allem Anschein nach besteht das Package aus einem Compute-Chiplet, einem I/O-Chiplet und drei HBM3E-Stacks. Zu den technischen Details hat OpenAI allerdings noch keinerlei Informationen veröffentlicht.

Für OpenAI kann die Entwicklung eines eigenen KI-Beschleunigers aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Der Markt für leistungsfähige KI-Hardware wird derzeit von wenigen Anbietern dominiert, was sowohl die Verfügbarkeit als auch die Kosten entsprechender Systeme beeinflusst. Mit einem eigenen Chip könnte OpenAI die Hardware gezielt auf die Anforderungen seiner Modelle und Software abstimmen, wodurch sich die Effizienz beim Training und Betrieb großer Sprachmodelle potenziell steigern ließe. Gleichzeitig würde das Unternehmen unabhängiger von externen Zulieferern und deren Produktzyklen werden.

Weiterhin eröffnet ein eigener KI-Chip die Möglichkeit, langfristig die Betriebskosten zu senken und die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Hardware bis zur Anwendung – auszubauen. Diesem Ansatz folgen bereits mehrere große Technologiekonzerne, die zunehmend spezialisierte Beschleuniger für KI-Anwendungen entwickeln. Für OpenAI könnte ein eigener Chip daher nicht nur ein technologischer, sondern auch ein strategischer Schritt sein, um die steigende Nachfrage nach Rechenleistung besser bedienen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern zu können.