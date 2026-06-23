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Microsoft plant den Bau eines der bislang größten KI-Rechenzentren des Unternehmens in den USA. Das Projekt mit dem Namen "Project Kilby" soll in der texanischen Stadt Pecos entstehen und gemeinsam mit dem Energiekonzern Chevron umgesetzt werden. Neben dem Rechenzentrum ist auch der Bau eines eigenen Kraftwerks vorgesehen, das die Anlage direkt mit Energie versorgen soll.

Das geplante Rechenzentrum wird nach aktuellen Angaben eine Leistungsaufnahme von rund zwei Gigawatt erreichen. Damit gehört die Anlage zu den größten ihrer Art und ist auf den Betrieb moderner KI-Anwendungen und Cloud-Dienste ausgelegt. Als Standort wurde Pecos gewählt, eine Kleinstadt im Westen von Texas mit rund 12.000 Einwohnern.

Das geplante Gaskraftwerk soll zunächst eine Leistung von bis zu 2,5 Gigawatt bereitstellen und könnte später sogar auf bis zu fünf Gigawatt erweitert werden. Zum Einsatz kommen dabei Gasturbinen des Herstellers GE Vernova. Als Brennstoff dient Erdgas aus dem Permian Basin, dem größten Fördergebiet für Öl und Gas in den Vereinigten Staaten.

Wie hoch die Investitionen von Microsoft in das Rechenzentrum ausfallen werden, ist bislang nicht bekannt. Chevron plant für den Bau der Energieinfrastruktur Ausgaben von rund sieben Milliarden US-Dollar. Die Möglichkeit eines späteren Ausbaus des Kraftwerks deutet allerdings darauf hin, dass am Standort langfristig weitere Rechenzentren entstehen könnten.

Microsoft betont im Zusammenhang mit dem Projekt unter anderem die Vorteile für die lokale Energieversorgung. Durch das separate Kraftwerk sollen zusätzliche Belastungen für das öffentliche Stromnetz vermieden werden. Kritiker verweisen jedoch auf die langfristige Nutzung fossiler Energieträger und die damit verbundenen Emissionen.

Offen bleibt zudem, welche Auswirkungen das Vorhaben auf Microsofts Klimastrategie haben wird. Das Unternehmen verfolgt weiterhin das Ziel, bis zum Jahr 2030 einen negativen CO₂-Fußabdruck zu erreichen. Wie sich ein über Jahrzehnte betriebenes Gaskraftwerk mit diesen Plänen vereinbaren lässt, wurde bislang nicht näher erläutert.