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Auf der ISC in Hamburg (International Supercomputing Conference) wird traditionell die halbjährliche die aktuelle Liste der Top500-Supercomputer präsentiert. Darin gibt es eine Überraschung, denn der neue Spitzenreiter kommt wieder aus China. Der LineShine am National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) kommt auf 2 ExaFLOPS und setzt sich damit vor das US-System El Capitan.

In den vergangenen Jahren sind chinesische Supercomputer aus der Top500 verschwunden, weil China keine leistungsfähigen Systeme mehr einreichen wollte. Als Hauptgründe gelten politische Spannungen, US-Exportkontrollen und das Interesse Pekings, technische Details nicht öffentlich zu machen, um keine weiteren Restriktionen zu provozieren.

Das China aber über die entsprechenden Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, zeigt die neue Spitzenposition. Wegen der Exportbeschränkungen und Restriktionen hat China eine eigene CPU entwickelt. Der als LX2 bezeichnete Prozessor basiert auf der Arm-v9-Architektur und wurde angeblich von Huawei entwickelt. Mehr als 45.000 CPUs kommen im LineShine zum Einsatz. Jede CPU kommt auf 304 Kerne mit einem Takt von 1,55 GHz.

Die Top 10 der Supercomputer System Standort Rmax Hardware Leistungsaufnahme Effizienz 1. (-) LineShine LineShine 2.198 PFLOPS LX2 42,2 MW 52,1 GFLOPS/W 2. (1) El Capitan USA 1.809 PFLOPS AMD EPYC 4. Gen

AMD Instinct MI300A 29,6 MW 60,9 GFLOPS/W 3. (2) Frontier USA 1.353 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 24,6 MW 55,0 GFLOPS/W 4. (3) Aurora USA 1.012 PFLOPS Intel Xeon Max 9470

Intel GPU Max 1550 38,7 MW 26,1 GFLOPS/W 5. (4) Jupiter Booster Deutschland 1.000 PFLOPS NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 13,1 MW 63,3 GFLOPS/W 6. (-) HPC7 Italien 572 PFLOPS AMD EPYC 4. Gen

AMD Instinct MI300A 8,7 MW 65,4 GFLOPS/W 7. (5) Eagle USA 561 PFLOPS Intel Xeon Platinum 8480

NVIDIA H100 - - 8. (6) HPC6 Italien 478 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250 8,5 MW 56,5 GFLOPS/W 9. (7) Fugaku Japan 442 PFLOPS Fujitsu A64FX 29,9 MW 14,8 GFLOPS/W 10. (8) Alps Schweiz 435 PFLOPS NVIDIA GH200 7,1 MW 61,0 GFLOPS/W

Der zweite Neueinsteiger steht in Italien und hört auf den Namen HPC7. Hier zum Einsatz kommen AMDs HPC-Beschleuniger Instinct MI300A. Jupiter Booster bleibt auf Platz 5 und damit das schnellste System aus Deutschland. Hinter den großen drei Systemen aus den USA (El Capitan, Frontier und Aurora) und eben LineShine positioniert sich der Jupiter Booster.

Die aktuelle TOP500-Liste bleibt regional klar von den USA geprägt, die mit 162 Systemen 32,4 % der Einträge stellen. Dahinter folgen Japan mit 44 Systemen, Deutschland mit 41 und China mit 30 Systemen, während Frankreich, Südkorea, Italien und Kanada ebenfalls zweistellig vertreten sind. Die Verteilung zeigt damit weiterhin eine starke Konzentration auf wenige führende HPC-Standorte, ergänzt um eine breite europäische und asiatische Präsenz.

Auf der Prozessorseite liegt AMD mit 194 Systemen beziehungsweise 38,8 % vor Intel mit 138 Systemen und NVIDIA mit 136 Systemen. Arm kommt auf 25 Systeme und bleibt damit klar kleiner, ist in der Liste aber inzwischen fest etabliert. Insgesamt ergibt sich ein Bild, in dem die CPU-Landschaft zwar weiterhin divers ist, AMD aber die größte Einzelposition hält.

Bei den Beschleunigern setzen 275 Systeme, also 55 % der Liste, auf eine Form von GPU, während 225 Systeme ohne Beschleuniger auskommen. Innerhalb dieser beschleunigten Systeme dominiert NVIDIA deutlich mit 238 Einträgen, was 86,5 % aller Systeme entspricht. AMD folgt mit 32 Systemen, Intel mit 4, und ein System fällt in die Restkategorie.

Die komplette Liste der Supercomputer ist unter Top500.org abrufbar.