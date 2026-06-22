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ASUS und Acer können ihre Produkte in Deutschland wieder uneingeschränkt vertreiben. Die beiden taiwanischen Hardwarehersteller haben ihren langwierigen Patentstreit mit Nokia beigelegt und beenden in diesem Zusammenhang auch die laufenden Gerichtsverfahren. Damit endet eine monatelange Phase, in der der Verkauf zahlreicher Geräte auf dem deutschen Markt stark eingeschränkt war.

Auslöser des Konflikts war eine Auseinandersetzung um Lizenzrechte für den Videostandard H.265 beziehungsweise HEVC. Nokia hatte den Herstellern vorgeworfen, patentgeschützte Technologien ohne entsprechende Lizenz zu nutzen. Das Landgericht München gab einem Eilantrag des Telekommunikationskonzerns Anfang des Jahres statt, wodurch ASUS und Acer ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland teilweise einstellen mussten.

Die Folgen waren weitreichend. Zeitweise nahmen beide Unternehmen ihre deutschen Webseiten vollständig vom Netz. Nach der Wiederfreischaltung stand Kunden jedoch nur noch ein eingeschränktes Angebote zur Verfügung. Zwar durfte vorhandene Lagerware weiterhin verkauft werden, der direkte Vertrieb bestimmter Produkte war jedoch untersagt. Verstöße gegen die gerichtlichen Vorgaben hätten empfindliche Geldstrafen oder weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Von den Einschränkungen waren nicht nur Neukunden betroffen. Auch bestehende Nutzer hatten zeitweise Schwierigkeiten beim Zugriff auf wichtige Support-Angebote. Um rechtliche Risiken zu vermeiden, wurden teilweise Treiber-Downloads und Support-Bereiche für Mainboards, Notebooks und andere Produkte deaktiviert. Dadurch wurde die Versorgung mit Software-Updates und technischen Dokumentationen erheblich erschwert.

Nach der Einigung sind die deutschen Internetauftritte beider Hersteller nun wieder vollständig erreichbar. Kunden können erneut auf das komplette Produktsortiment zugreifen und alle Support-Dienste uneingeschränkt nutzen. Auch der direkte Verkauf von Notebooks, PCs und weiterer Hardware wurde wieder aufgenommen.

Eine kleine Besonderheit bleibt bei einzelnen Acer-Geräten bestehen: Einige Modelle werden künftig ohne vorinstallierte Unterstützung für den HEVC-Codec ausgeliefert. Nutzer müssen die entsprechende Software bei Bedarf selbst nachinstallieren.