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Zur ISC in Hamburg (International Supercomputing Conference) verkündet NVIDIA, dass man in den kommenden Monaten zahlreiche Supercomputer in Europa mit seinen eigenen Beschleunigern ausstatten werde. Darunter sind komplett neue Systeme, aber auch Erweiterungen schon bestehender Systeme.

Folgende Systeme nennt NVIDIA:

CINECA, IT4LIA (Italien): 160 AI Exaflops - größtes GB200-System in Europa

HammerHAI, HLRS / University of Stuttgart (Deutschland): Erster eigenständiger KI-Supercomputer auf Basis der EuroHPC-Initiative

Bavaria AI - Blue Swan (Deutschland): Größtes Einzelprojekt in Deutschland im KI-Bereich

Barcelona Supercomputing Center, Mare Nostrum 5 (Spanien): 20 Exaflops AI (KI-Training), 33 Exaflops (KI-Inferencing)

TOTAL, Pangea 5 (Frankreich): Eines der größten privatwirtschaftlich geplanten Systeme (6x schneller als der Vorgänger Pangea 5)

All diese Systeme verwenden die Blackwell-Beschleuniger (GB200 oder GB300) mit Grace-CPU. Auch wenn NVIDIA ab dem zweiten Halbjahr 2026 die ersten Vera-Rubin-Systeme ausliefern will, so wird die Blackwell-Hardware noch auf absehbare Zeit einen Großteil der Auslieferungen für Neusysteme einnehmen.

Doch NVIDIA gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft und geht dabei einen der größten Kritikpunkte der Hopper- und Blackwell-Architektur an. Wenn man ausschließlich die FP64-Rechenleistung (Double Precision) betrachtet, ergibt sich ein deutlich anderes Bild als bei den häufig beworbenen KI-Leistungswerten. Während NVIDIA bei FP4, FP8 und anderen KI-Formaten enorme Sprünge erzielt hat, fällt die Entwicklung bei FP64 wesentlich moderater aus.

Auf der anderen Seite zeigte AMD zuletzt mit dem Instinct-MI300A-Beschleuniger, dass es durchaus noch Anwendungsbereiche gibt, welche den Fokus auf FP64-Berechnungen legen. Mit dem Nachfolger Instinct MI430X fokussiert sich AMD ebenfalls auf den HPC-Markt. Das Thema FP64-Rechenleistung geriet für NVIDIA zuletzt im Dezember 2025 in den Fokus und es bedurfte einer offiziellen Ansage seitens des GPU-Herstellers.

Die FP64-Rechenleistung im Vergleich GPU Architektur FP64-Vektor-Rechenleistung FP64-Matrix-Rechenleistung H100 Hopper 34 TFLOPS 67 TFLOPS B200 Blackwell 40 TFLOPS 150 TFLOPS R200 Rubin 33 TFLOPS 200 TFLOPS

Die Hopper-Generation war noch vergleichsweise stark auf klassische HPC-Anwendungen ausgelegt. Blackwell erhöht die native FP64-Leistung lediglich um rund 18 Prozent auf 40 TFLOPS, verdoppelt aber die FP64-Matrixleistung auf 150 TFLOPS. Möglich wird dies durch neue Tensor-Core-Verfahren, die FP64-Operationen effizient emulieren können.

Interessanterweise sinkt bei Rubin die native FP64-Leistung wieder leicht. Die FP64-Matrixleistung steigt dagegen weiter auf 200 TFLOPS an. NVIDIA begründet dies damit, dass viele moderne HPC-Anwendungen ohnehin von Matrixoperationen dominiert werden und die verfügbare Speicherbandbreite häufig zum eigentlichen Flaschenhals wird. Zusätzliche native FP64-Einheiten würden in vielen Fällen daher keinen proportionalen Leistungsgewinn liefern.

Von der höheren FP64-Matrix-Rechenleistung sollen die bisher angekündigten HPC-Systeme auf Basis von Vera-Rubin profitieren. Zur ISC26 gibt man erstmals einige Zahlen zu den Ausbaustufen der Systeme bekannt:

Mission: 2.160 Rubin-GPUs + 1.080 Vera-CPUs

Vision: 1.296 Rubin-GPUs + 648 Vera-CPUs

Veritas: 576 Rubin-GPUs + 288 Vera-CPUs

Mission wird am Los Alamos National Laboratory betrieben werden. Das System ist für die klassifizierte Forschung der National Nuclear Security Administration (NNSA) vorgesehen und soll die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des US-Atomwaffenarsenals durch Simulationen und KI-gestützte Analysen unterstützen.

Vision wird ebenfalls vom Los Alamos National Laboratory betrieben, allerdings für unklassifizierte Forschung. Der Nachfolger des Venado-Systems soll Wissenschaftlern für offene Forschungsprojekte zur Verfügung stehen, etwa in den Bereichen Materialwissenschaften, Energiemodellierung, Biomedizin sowie KI-gestützte Grundlagenforschung.

Veritas soll hingegen am National Energy Research Scientific Computing Center im Lawrence Berkeley National Laboratory betrieben werden. Das System wird als Nachfolger des heutigen Perlmutter-Supercomputers entwickelt und richtet sich an die breite wissenschaftliche Gemeinschaft des US-Energieministeriums. Veritas soll Forschern aus unterschiedlichsten Disziplinen – von Astrophysik über Klimaforschung bis hin zu Teilchenphysik – Rechenkapazitäten für klassische HPC-Anwendungen und KI-Workloads bereitstellen.