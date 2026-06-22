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In Südkorea hat es erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten einen Wechsel an der Spitze der wertvollsten Unternehmen des Landes gegeben. Der Speicherhersteller SK Hynix hat Samsung bei der Marktkapitalisierung überholt und liegt aktuell vor dem langjährigen Branchenführer.

Nach aktuellen Börsendaten wird SK Hynix mit rund 2.082,5 Billionen Won bewertet. Samsung kommt daneben etwa auf 2.081,3 Billionen Won. Umgerechnet entspricht dies jeweils einem Unternehmenswert von rund 1,18 Billionen Euro. Dieser Wechsel markiert das Ende einer Ära, denn Samsung hatte den Spitzenplatz seit dem Jahr 2000 ununterbrochen gehalten.

Der Aufstieg von SK Hynix steht dabei in direktem Zusammenhang mit dem anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Herstellern von High Bandwidth Memory, kurz HBM. Diese besonders leistungsfähigen Speicherlösungen werden vor allem in KI-Beschleunigern und modernen Rechenzentren eingesetzt, wo große Datenmengen mit möglichst hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden müssen.

Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen wächst auch der Bedarf an entsprechender Hardware. Unternehmen investieren weltweit derzeit Milliardenbeträge in neue Rechenzentren und leistungsfähige KI-Systeme. Davon profitieren insbesondere Zulieferer wie SK Hynix, das zu den führenden Anbietern von HBM-Speicher gehört. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, plant das Unternehmen zudem eine deutliche Erweiterung seiner Produktionskapazitäten.

Samsung ist zwar ebenfalls im Speichermarkt aktiv, verfügt jedoch über ein wesentlich breiteres Geschäftsfeld. Neben Speicherchips produziert der Konzern unter anderem auch Prozessoren, Smartphones, Fernseher, Haushaltsgeräte und zahlreiche weitere Elektronikprodukte. Das Unternehmen verweist außerdem darauf, dass es unter Einbeziehung von Vorzugsaktien weiterhin einen höheren Gesamtwert erreicht.

Der Erfolg von SK Hynix ist umso bemerkenswerter, wenn man die Unternehmensgeschichte betrachtet: Das Unternehmen wurde ursprünglich als Hyundai Electronics gegründet und geriet Anfang der 2000er-Jahre infolge einer weltweiten Krise auf dem Speichermarkt in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Über mehrere Jahre hinweg war das Unternehmen auf staatliche Unterstützung angewiesen, bevor es schließlich unter dem Namen Hynix neu aufgestellt wurde und später Teil der SK-Gruppe wurde.