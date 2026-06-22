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Nachdem das ROG Crosshair 2006 als Sondermodell bereits gestartet ist, nennt ASUS nun auch die Preise und Verfügbarkeit für die weiteren Komponenten. Die Sammler-Edition erscheint gestaffelt in diesem Jahr, wobei die ersten Modelle bereits in Kürze im Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein werden.

Die ROG Edition 20 Produkte von ASUS sind eine spezielle, stark limitierte Jubiläumsserie der Gaming-Marke ASUS Republic of Gamers (ROG). Sie wurde zum 20-jährigen Bestehen der Marke entwickelt und umfasst ein breites Spektrum an High-End-Hardware, Peripherie und auch Lifestyle-Produkten. Im Kern geht es weniger um eine einzelne Produktlinie, sondern um ein gesamtes Ökosystem aus Jubiläumsvarianten bestehender ROG-Topmodelle, die technisch auf aktuellen High-End-Plattformen basieren, aber ein einheitliches Design- und Sammler-Konzept tragen.

Preise und Verfügbarkeit der ROG-Edition-20-Produkte Kategorie Modell Preis Verfügbarkeit Monitor ROG SWIFT OLED PG27AQWP-G EDITION 20 (mit Standfuß) 1.299,90 Euro Ende Juni ~ Anfang Juli 2026 Gehäuse ROG GR20 EDITION 20 479,90 Euro Ende August ~ Anfang September 2026 Grafikkarte ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC EDITION 20 5.799 Euro Ende Juli ~ Anfang August 2026 Mainboard + AiO ROG Crosshair X870E Edition 20 & ROG RYUJIN 360 EDITION 20 2.999 Euro Ende Juli ~ Anfang August 2026 Netzteil ROG Thor 3000W Titanium III EDITION 20 999 Euro Ende Juni ~ Anfang Juli 2026 Tastatur ROG AZOTH EXTREME EDITION 20 629 Euro Ende Juni ~ Anfang Juli 2026 Stuhl ROG DESTRIER EDITION 20 999 Euro Ende August ~ Anfang September 2026 Maus ROG HARPE II EXTREME EDITION 20 269 Euro Ende Juni ~ Anfang Juli 2026 Netzwerk ROG RAPTURE GT-BE98 PRO EDITION 20 810 Euro Ende Juni ~ Anfang Juli 2026

Die ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC EDITION 20 dürfte neben dem ROG Crosshair 2006 einer der Höhepunkte sein. Der Preis von 5.799 Euro ist allerdings auch nicht ohne. Die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity wurde in der vergangenen Woche mit 5.300 US-Dollar erstmals gelistet.

Das ROG Crosshair X870E Edition 20 kostet zusammen mit der ROG RYUJIN 360 EDITION 20 AiO-Kühlung auch satte 2.999 Euro.

Nicht in den deutschen Handel schaffen wird es das ROG-DDR5-Speicherkit. Dieses wird wohl dem chinesischen Markt vorbehalten bleiben.

Einige Produkte und technischen Daten können wir an dieser Stelle hervorheben:

ROG Crosshair X870E Edition 20:

High-End-AM5-Mainboard (AMD Ryzen Plattform)

Sehr starke Spannungsversorgung (24+2+2 Phasen)

Umfangreiche M.2-Erweiterung (bis zu neun SSDs über Zusatzkarten)

Vollkupfer-Kühlkonzept für VRMs und CPU

Duale 6,67” AMOLED-Displays am Board bzw. Cooling-System

Integration in ASUS InfoHub zur Synchronisation von Systemdaten und Visuals

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20:

Flaggschiff-GPU auf RTX-5090-Basis

Curved AMOLED-Display direkt auf der Karte

Transparente Backplate zur Sichtbarkeit der Hardware

Sehr hohe Leistungsaufnahme (bis ~800 W im Peak-Design)

Erweiterte Kühlung mit Vapor-Chamber und Flüssigmetall

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20:

Extrem leistungsstarkes High-End-PSU (bis 3000 W)

Entwickelt für Multi-GPU-Setups (z. B. mehrere RTX 5090)

GaN-basierte Effizienzsteigerung

OLED-Display zur Systemüberwachung

Fokus auf absolute Spitzen-Workstations und Extrem-Overclocking

ROG GR20 Edition 20:

Modularer Open-Frame-PC

Aluminium-Konstruktion

Flexible Ausrichtung (vertikal, horizontal, diagonal)

Fokus auf Showcase-Builds und Custom-Loops

Optimiert für maximale Luftzirkulation und Sichtbarkeit der Komponenten



