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Die US-Regierung beschuldigt das niederländische Unternehmen ASML, China bzw. Unternehmen dort dabei unterstützt zu haben, EUV-Technik ins Land zu schaffen. Seit einigen Jahren gibt es strenge Auflagen, welche Technik nach China exportiert werden darf. China soll daran gehindert werden, ebenfalls Chips mittels EUV-Lithografie fertigen zu können.

Auf welchen Beweisen die aktuellen Anschuldigungen basieren, ist nicht ganz klar. ASML hat aber schnell bestritten (via Reuters), dass man Teilkomponenten oder gar ganze EUV-Maschinen nach China geliefert hat.

ASML ⁠has never shipped an EUV machine to China nor have we shipped to China any component, module or equipment specially designed to be used in an EUV machine. - so ASML

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach ähnliche Anschuldigungen. Meist konnten die USA für diese keinerlei Beweise liefern und entsprechend kam es zu politischen Spannungen zwischen der US-Regierung und den Niederlanden.

Laut ASML halte man sich an die Exportbeschränkungen und verstehe auch die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit der USA. Auf der anderen Seite aber schädigten unbegründete Beschuldigungen dieser Art den Ruf des Unternehmens und dies wolle man nicht länger hinnehmen.

Um dies zu belegen, veröffentlichte ASML im Frühjahr bestimmte Details, die bisher nicht genannt worden waren: So sollen weltweit 314 EUV-Systeme im Einsatz sein. Bisher ausgeliefert wurden allerdings 340 – keines davon nach China. 26 Systeme seien allerdings bereits ausgemustert worden. Dabei dürfte es sich um Forschungssysteme und Prototypen gehandelt haben. Bereits vermutet wurde, dass China sich einzelne Teile dieser Systeme geschnappt hat, um die EUV-Technik zu erforschen. Bereits Anfang 2025 soll China den ersten Prototyp eines EUV-Belichtungsscanners fertiggestellt haben.

Chips hat der EUV-Prototyp in China offenbar bislang noch nicht belichtet. Derzeit wird angestrebt, ab dem Jahr 2028 die Fertigung erster Chips auf Basis der Technologie aufzunehmen. Ob dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten werden kann, ist jedoch ebenso offen wie die Frage, in welchem Entwicklungs- und Reifegrad sich die EUV-Fertigung zu diesem Zeitpunkt befinden wird.

ASML überwacht seine Systeme kontinuierlich. Jede Unterbrechung des Fertigungsprozesses, ungewöhnliche Betriebszustände oder bereits ein Verlust der Verbindung werden umgehend registriert. Ein Kunde kann die Anlagen daher nicht ohne Weiteres entfernen, transportieren oder anderweitig nutzen, ohne dass ASML davon Kenntnis erhält und entsprechende Freigaben erteilt. In diesem Zusammenhang wurde in der Vergangenheit wiederholt über einen sogenannten "Kill-Switch" berichtet, mit dem sich die Nutzung der Systeme im Ernstfall unterbinden ließe.

Ohne die EUV-Technik soll China nicht in der Lage sein, Chips mit weniger als 5 nm zu fertigen. Mittels Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP) soll Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) bei 5 nm (N+3) angelangt sein. Allerdings ist diese Technik sehr komplex und reduzierte die Ausbeute erheblich.

Die meisten der eben erwähnten EUV-Systeme stehen bei Intel, Micron, SK Hynix, Samsung und TSMC. Hier wäre eine moderne Chipfertigung ohne die EUV-Maschinen von ASML undenkbar.