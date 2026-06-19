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Intel hat für seine Foundry-Sparte eine weitere hochrangige Neuanstellung zu verkünden. Seok-Hee Lee wird neuer Executive Vice President der Intel Foundry. Lee war bereits von 2000 bis 2010 als Process Integration Manager bei Intel tätig. Danach war er unter anderem neun Jahre beim südkoreanischen Speicherspezialisten SK Hynix tätig. Von Dezember 2018 bis März 2022 war er unter anderem CEO von SK Hynix. Nach einigen weiteren Stationen bei unter anderem Solidigm und der nationalen Akademie der Ingenieurwissenschaften Koreas nun der Wechsel zurück zu Intel.

Mit Lee als EVP baut Intel seine Foundry-Strategie im Bereich des Advanced Packaging weiter aus. Genauer gesagt wird diese Abteilung ein eigenständiger Geschäftsbereich mit eigener Führung. Dies spiegelt die wachsende Bedeutung und Komplexität des Packagings wider.

Advanced packaging and system integration are becoming defining capabilities for next-generation computing systems. Seok-Hee brings deep expertise in leading complex, high-scale technology and manufacturing organizations, along with a strong track record of operational execution. Seok-Hee’s insights will help Intel further strengthen our system integration capabilities, allowing us to tightly couple leading-edge logic, memory, networking, and other components to build high-performance computing systems for Intel Foundry customers. He is the right leader to build and scale this critical part of the Intel Foundry business as we prepare to ramp advanced packaging technologies, including EMIB-T and HBI, to high volume for customers and partners. - Lip-Bu Tan, Intel CEO

Intel is uniquely positioned to lead in advanced packaging as demand for system-level integration accelerates across AI and high-performance computing. I’m excited to return home and to join the Intel team as we help advance the company’s technology leadership, manufacturing capabilities, and customer commitments in this critical area. - Seok-Hee Lee, EVP Intel Foundry

Im Rahmen der Bekanntgabe teilte Intel außerdem mit, dass der Executive Vice President Navid Shahriari nach einer 37-jährigen Karriere im Unternehmen in den Ruhestand treten wird.

Mit der organisatorischen Neuausrichtung wird Naga Chandrasekaran, Executive Vice President von Intel Foundry, weiterhin direkt an CEO Lip-Bu Tan berichten. Er bleibt für die Entwicklung der Frontend-Technologien sowie die Frontend-Fertigung verantwortlich. Intel will damit die Einführung seiner kommenden Fertigungsprozesse beschleunigen, darunter Intel 18A, Intel 14A und nachfolgende Technologien.

Erst diese Woche veröffentlichte Intel weitere Details zu Intel 18A-P und laut US-Präsident sollen Apple und NVIDIA direkte Kunden von Intel Foundry werden.