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Per Post auf Truth Social wirbt US-Präsident Donald Trump indirekt für Intel und eine stärkere Zusammenarbeit mit den heimischen Chipproduzenten Apple, NVIDIA und zukünftig wohl auf der TeraFab von SpaceX. "Dumme Präsidenten" hätten die "Wirtschaft als selbstverständlich angesehen und zugelassen, dass Taiwan und andere" die "Halbleiterfabriken gestohlen" hätten.

Wie so häufig vermischt Trump dabei die Realität mit seiner eigenen Wahrheit. So verweist er darauf, dass ihm seine zweite Amtszeit genommen wurde – "I won my Second Term (Third, actually!)" Zudem sei die Investition des US-Staats in Intel ein sinnvolles Geschäft gewesen. Seit August 2025 hält die US-Regierung 10 % Anteile an Intel. Seine Frage: "Wann hat ein Präsident das letzte Mal Geld für Amerika verdient?" lässt man wohl am besten unbeantwortet.

Nun aber zum eigentlich entscheidenden Inhalt des Posts:

The Technology the World relies on was invented in America. We all remember "Intel Inside." Stupid Presidents took our Economy for granted, and let Taiwan and others steal our Semiconductor Factories. They forgot to protect our Industries with TARIFFS. When I won my Second Term (Third, actually!), it was clear America needed its Semiconductor Industry to come back to the U.S.A. We design everything, but we need to BUILD it here, NOW! So I decided to help Intel because we need to design and build our Chips right here in America. First, we helped bring in Nvidia, and they agreed to build their first level Chips with Intel. Next, Elon agreed to build his TerraFab, the largest Chip Factory in the World, designed together with Intel's Technology team. And, finally, Apple has agreed to work with Intel to design and build its Chips in America. We decided to help Intel in exchange for 10% of their shares. Is that too much or, too little? They were worth around 100 Billion Dollars when we made our offer. Now they are worth over 600 BILLION DOLLARS! Nine months, and they've increased in value over HALF A TRILLION DOLLARS. America's stake is now over 60 Billion Dollars. When was the last time a President made America money?? Thank you for your attention to this matter! - so Donald Trump per Truth Social

Trump zufolge werden sowohl Apple, als auch NVIDIA bei Intel Chips fertigen lassen. Man habe die Unternehmen zusammengebracht und diese habe laut seiner Aussage zugestimmt, bei Intel zu fertigen. Dass Intel ein wichtiger Partner für das TeraFab Projekt von SpaceX und Elon Musk ist, wurde hingegen bereits bestätigt.

Trotz zahlreicher Gerüchte in den vergangenen Wochen und Monaten, haben weder Apple noch NVIDIA bisher bestätigt, dass man Chips bei Intel wird fertigen lassen. Im Gegenteil: TSMC in Arizona konnte sich erste Aufträge sichern. Hier wurde bereits indirekt bestätigt, dass zukünftige A‑Series‑SoCs von Apple vom Band rollen werden. Auch Blackwell-GPUs für NVIDIA werden bei TSMC in Arizona gefertigt.

In dieser Woche präsentierte Intel genauere Details zu Intel 18A-P und den Verbesserungen gegenüber Intel 18A. Mit der entsprechenden Auslegung auf Mobile- und HPC-Designs könnte Intel 18A-P tatsächlich für viele Fabless-Unternehmen eine Alternative darstellen. Allerdings hat sich TSMC über Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet, sodass viele Kunden dort bis auf Weiteres bleiben werden. Kapazitätsengpässe und gestiegene Preise könnten jedoch viele dazu bewegen, sich nach Alternativen umzuschauen.

Ein Wechsel des Auftragsfertigers ist für Kunden von TSMC mit erheblichem Aufwand verbunden und lässt sich in der Regel nicht kurzfristig umsetzen. Die Entwicklung moderner Halbleiter erfolgt eng abgestimmt auf die jeweiligen Fertigungsprozesse eines Herstellers. Bereits in frühen Phasen der Chipentwicklung arbeiten die Designteams mit den spezifischen Designregeln, Bibliotheken und Softwarewerkzeugen der gewählten Foundry. Ein fertiges Chipdesign kann daher nicht ohne Weiteres auf einen anderen Fertigungsprozess übertragen werden.

Hinzu kommt, dass sich die Technologien der einzelnen Auftragsfertiger in zahlreichen Details unterscheiden. Dazu zählen unter anderem die Eigenschaften der Transistoren, die verfügbaren Standardzellen, die Anbindung von Speicherblöcken sowie die unterstützten Packaging- und Testverfahren. Wenngleich sich die Strukturgrößen auf dem Papier ähneln, erfordert ein Wechsel häufig eine umfassende Anpassung des Designs. Dieser sogenannte Portierungsprozess kann mehrere Monate bis hin zu Jahren in Anspruch nehmen und zusätzliche Entwicklungs- und Validierungskosten verursachen.

Weiterhin haben viele Kunden über Jahre hinweg umfangreiche Erfahrungen mit den Prozessen von TSMC aufgebaut. Die internen Entwicklungsabläufe, die verwendeten EDA-Werkzeuge und die Zusammenarbeit mit dem Fertigungspartner sind aufeinander abgestimmt. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter wie Intel Foundry bedeutet daher nicht nur technische Anpassungen am Chip selbst, sondern oftmals auch Veränderungen in den Entwicklungsprozessen und der Lieferkette.

Ein weiterer Faktor ist die Planungssicherheit. Die Entwicklung eines modernen Prozessors, Grafikchips oder KI-Beschleunigers erstreckt sich häufig über mehrere Jahre. Entscheidungen für einen Fertigungspartner werden daher lange im Voraus getroffen.

Ob und wie viel an den Aussagen von Trump dran ist, werden wir spätestens dann wissen, wenn Intel Foundry oder einer der vermeintlichen Kunden sich offiziell dazu äußern.