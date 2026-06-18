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ChatGPT hat erstmals seine Dominanz im Markt für KI-Assistenten verloren und ordentlich Marktanteil abgegeben. Laut des Analyse- und Webseiten-Dienstes Sensor Tower fiel der Anteil Ende Mai auf 46,4 % und lag vor etwa einem Jahr noch bei deutlich über 80 %. Doch ein kräftiger Rückgang sieht anders aus, denn gleichzeitig nutzen mehr als 1,1 Milliarden Menschen den KI-Dienst mindestens einmal im Monat. ChatGPT wächst also weiter, nur die Konkurrenz wächst schneller.

Bis Januar lag der Anteil laut dem State of AI Report noch bei über 50 %. Google Gemini kommt demnach auf 27,7 % und rund 662 Millionen monatlich aktive Nutzer. Anthropic Claude folgt mit 10,3 % und 245 Millionen Nutzern. Grok, Perplexity, DeepSeek und Meta AI bleiben jeweils unter 5 %, nehmen OpenAI zusammen aber weitere Reichweite ab. Der Markt wird nicht nur voller, sondern vor allem größer. Für das erste Halbjahr erwartet Sensor Tower fast 2,3 Milliarden Downloads von KI-Apps. Die Verbraucherausgaben sollen 4,2 Milliarden US-Dollar übersteigen, nach 1,83 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Nutzungsdauer soll sich von 17,2 auf rund 36 Milliarden Stunden mehr als verdoppeln. Zuletzt wurde deutlich, dass immer mehr Nutzer bereit sind, monatlich für ein leistungsfähiges KI-Modell zu bezahlen.

Anthropic zeigt zugleich, dass Reichweite nicht alles ist. Nach der Schätzung zahlen 13 % der Claude-Nutzer für ein Premium-Angebot. Das wäre die höchste Quote unter den großen KI-Assistenten. Claude erreicht nur einen Bruchteil der ChatGPT-Nutzer, macht aus diesen Nutzern aber offenbar häufiger Kunden. OpenAI nennt für das eigene Geschäft rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Monat, mehr als 50 Millionen Abonnenten und über 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Mehr als 40 % des Umsatzes stammen inzwischen aus dem Unternehmensgeschäft. Dem gegenüberstehen aber auch Infrastrukturkosten von jährlich mehr als 50 Milliarden US-Dollar.

Das zeigt die Größenordnung für den möglichen Börsengang. Am 8. Juni bestätigte das Unternehmen, vertraulich einen S1-Entwurf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Einen Termin hat OpenAI ausdrücklich nicht festgelegt. Die letzte Finanzierungsrunde brachte Ende März 122 Milliarden US-Dollar ein und bewertete OpenAI mit 852 Milliarden US-Dollar.

Für den Infrastrukturmarkt bedeutet der sinkende ChatGPT-Anteil keine Entlastung. Die Nachfrage verteilt sich nur auf mehr GPU-Cluster, Clouds und Beschleuniger. OpenAI nennt NVIDIA weiterhin als Fundament, nutzt daneben AMD, AWS Trainium, Cerebras und einen eigenen Chip mit Broadcom. Google baut stärker auf TPUs, während Anthropic und andere Anbieter ebenfalls Rechenkapazitäten sichern.

Auch wenn die Zahlen weder offiziell noch bestätigt sind, zeigen sie: ChatGPT bleibt der größte KI-Dienst, dominiert den Markt aber nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Monaten.