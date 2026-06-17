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Für Binance könnten sich die Geschäfte in Europa bald deutlich verkomplizieren. Berichten zufolge sieht sich die weltweit größte Krypto-Börse mit dem Problem konfrontiert, keine gültige Zulassung für den europäischen Kryptomarkt zu erhalten. Sollte der laufende Antrag scheitern, dürfte das Unternehmen seine Dienstleistungen ab Juli nicht mehr grenzüberschreitend innerhalb der Europäischen Union anbieten.

Hintergrund ist die neue europäische Verordnung "Markets in Crypto-Assets", kurz MiCA. Mit dem Regelwerk schafft die EU erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Anbieter von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten. Unternehmen benötigen künftig eine entsprechende Lizenz, um ihre Angebote innerhalb des europäischen Binnenmarktes betreiben zu können.

Binance hatte zwar seinen Antrag auf eine MiCA-Zulassung bei der griechischen Finanzaufsicht eingereicht, laut Medienberichten rechnen aber mit dem Verfahren vertraute Personen nicht damit, dass die Genehmigung erteilt wird. Offiziell bestätigt wurde dies bislang nicht.

Das Unternehmen weist die Berichte indes zurück und betont, die regulatorischen Anforderungen erfüllt zu haben. Nach Angaben eines Sprechers habe Binance rund anderthalb Jahre eng mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet. Bislang habe die griechische Kapitalmarktaufsicht zudem keine offizielle Mitteilung über eine mögliche Ablehnung übermittelt. Die Behörde selbst äußert sich aufgrund der Vertraulichkeit laufender Verfahren nicht zu dem Fall.

Mit MiCA verschärft die Europäische Union ihre Kontrolle über die Kryptoindustrie deutlich. Regulierungsbehörden sehen seit Jahren Risiken für Anleger sowie mögliche Auswirkungen auf die Stabilität der Finanzmärkte. Die neuen Vorschriften sollen mehr Transparenz schaffen und einheitliche Standards für Anbieter digitaler Vermögenswerte etablieren.

Für Binance steht viel auf dem Spiel. Nach eigenen Angaben zählt die Plattform weltweit rund 300 Millionen Nutzer und gehört damit zu den größten Akteuren der Branche. Das Unternehmen kündigte an, vor Ablauf der Frist Ende Juni weitere Informationen zum Stand des Zulassungsverfahrens veröffentlichen zu wollen.