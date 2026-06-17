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Intel hat auf dem VLSI Symposium einige Leistungsdaten des nächsten Fertigungsprozesses Intel 18A-P gesprochen. Samsung spricht über das Ende der klassischen 2D-Skalierung, Gate-All-Around als nächste Evolutionsstufe und den Übergang in die dritte Dimension mittels 3D-gestapelten Transistoren.

Jede Transistortechnologie hat grundlegende physikalische und technologische Grenzen. In konventionellen planaren Architekturen liegen Kanal und Gate in einer zweidimensionalen Ebene, was mit zunehmender Strukturverkleinerung zu erheblichen Problemen führt. Insbesondere der sogenannte Short-Channel-Effekt verschlechtert die elektrostatische Kontrolle des Gates über den Kanal, wodurch Leckströme steigen und die Energieeffizienz sinkt.

Als Antwort darauf etablierte sich die FinFET-Architektur als industrieller Standard, der von allen Foundrys übernommen wurde. Besonders Intel konnte sich mit den FinFETs über Jahre zum führenden Halbleiterhersteller entwickeln. Durch die dreiseitige Umklammerung des Kanals durch das Gate konnte die Kontrolle über den Stromfluss deutlich verbessert werden. Auch FinFETs sind im Bereich sehr kleiner Strukturknoten zunehmend an ihre physikalischen Grenzen stoßen. Die Lösung sind Gate-All-Around-(GAA)-Architekturen, die Intel in Intel 18A zum Einsatz bringt, die bei Samsung aber auch zu einigen Problemen führten.

Gate-All-Around schon im Einsatz

Während FinFETs den Kanal nur von drei Seiten umschließen, umgibt das Gate bei GAA-Strukturen den Kanal vollständig. Diese vollständige Umhüllung führt zu einer deutlich verbesserten elektrostatischen Kontrolle und reduziert unerwünschte Leckströme signifikant.

Samsung beschreibt GAA-Transistoren typischerweise in Form von Nanosheet- oder Nanowire-Strukturen, bei denen der leitende Kanal aus dünnen Halbleiterschichten besteht. Diese Architektur ermöglicht eine feinere Steuerung des Stromflusses und verbessert gleichzeitig die Skalierbarkeit im Bereich von Technologie-Knoten im 3-nm-Umfeld und darunter. Seitens Samsung werden dabei insbesondere Vorteile bei der Energieeffizienz, der Leistungsfähigkeit und der Designflexibilität betont.

Samsung konkretisiert das GAA-Prinzip durch die eigene Technologie MBCFET (Multi-Bridge Channel FET). Dabei werden mehrere übereinander gestapelte Nanosheets verwendet, die jeweils vollständig vom Gate umschlossen sind. Diese Struktur erhöht die effektive Kanalfläche pro Transistor und ermöglicht dadurch eine höhere Stromtreibfähigkeit bei gleichbleibender Chipfläche.

Samsung hebt hervor, dass MBCFET nicht nur Leistungs- und Effizienzgewinne bietet, sondern auch eine bessere Skalierbarkeit gegenüber klassischen FinFET-Strukturen ermöglicht. Gleichzeitig wird auf eine vergleichsweise hohe Prozesskompatibilität hingewiesen, da viele Fertigungsschritte aus bestehenden FinFET-Produktionslinien weiterverwendet werden können. Dies erleichtert die industrielle Einführung der Technologie.

Übergang in die dritte Dimension: 3D-gestapelte Transistoren

Über GAA hinaus spricht Samsung über eine langfristige Entwicklung hin zu echten dreidimensionalen Transistorarchitekturen. Während FinFET und GAA weiterhin primär laterale Skalierungsansätze darstellen, verschiebt sich der Fokus perspektivisch auf die vertikale Integration aktiver Bauelemente.

Bei sogenannten 3D-stacked FETs werden Transistoren nicht nur nebeneinander, sondern zusätzlich übereinander in mehreren aktiven Halbleiterschichten integriert. Dadurch kann die logische Dichte pro Flächeneinheit erheblich gesteigert werden, da die dritte Dimension des Chips aktiv zur Skalierung genutzt wird.

Diese Form der vertikalen Integration ist mit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden. Ein zentrales Problem stellt die thermische Belastung dar, da mehrere aktive Transistorebenen auf engem Raum zusätzliche Wärme erzeugen, die nur schwer effizient abgeführt werden kann.

Hinzu kommen komplexe Anforderungen an die Fertigungsprozesse. Die präzise Ausrichtung und Verbindung mehrerer aktiver Schichten erfordert extrem hohe Prozesskontrolle, während gleichzeitig verhindert werden muss, dass spätere Prozessschritte die darunterliegenden Strukturen beschädigen. Auch die elektrische und strukturelle Kopplung zwischen den Ebenen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Die klassische Skalierung durch immer kleinere Strukturgrößen wird zunehmend durch architektonische Innovation ersetzt – nicht nur bei Samsung. Zukünftige Fortschritte in der Halbleiterleistung werden nicht mehr allein durch Lithografie und Miniaturisierung erreicht werden können. Stattdessen werden neue Transistorarchitekturen wie GAA sowie perspektivisch echte 3D-Integration entscheidend sein, um die Leistungs- und Effizienzsteigerungen der vergangenen Jahrzehnte fortzusetzen.

Und bei Intel und TSMC?

Sowohl Intel als auch TSMC befinden sich derzeit im Übergang von der etablierten FinFET-Architektur hin zu Gate-All-Around-(GAA)-Transistoren, allerdings mit unterschiedlichen zeitlichen Vorgaben. Hintergrund dieser Entwicklung ist die zunehmende physikalische Begrenzung klassischer FinFET-Strukturen, die ab den fortgeschrittenen Technologieknoten nicht mehr ausreichend Skalierungsspielraum bieten. GAA gilt daher als nächste Evolutionsstufe, da der Transistorkanal vollständig vom Gate umschlossen wird und dadurch eine deutlich verbesserte elektrostatische Kontrolle erreicht wird.

TSMC verfolgt bei der Einführung von GAA einen vergleichsweise inkrementellen Ansatz. Die Umstellung erfolgt erst mit der N2-Generation, nachdem FinFET über mehrere Prozessgenerationen hinweg stark optimiert wurde. Dabei setzt TSMC auf nanosheet-basierte GAA-Transistoren, die eine flexible Anpassung der Kanalbreite ermöglichen und so ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Energieverbrauch und Flächeneffizienz bieten.

Charakteristisch für den Ansatz von TSMC ist die klare Priorisierung von Prozessreife, Yield-Stabilität und Produktionsskalierbarkeit. GAA wird dabei nicht als disruptiver Bruch verstanden, sondern als kontrollierte Weiterentwicklung der bestehenden Fertigungslogik. Parallel dazu werden zwar bereits weiterführende Konzepte wie CFET erforscht, diese spielen jedoch kurzfristig keine Rolle in der Serienproduktion.

Intel hingegen verfolgt eine deutlich aggressivere Strategie. Mit der Intel-20A-Generation führt das Unternehmen GAA-Transistoren unter der Bezeichnung RibbonFET ein und kombiniert diese gleichzeitig mit weiteren grundlegenden Strukturänderungen wie der Backside Power Delivery (PowerVia). Dadurch wird nicht nur die Transistorarchitektur selbst verändert, sondern auch die Art der Stromversorgung und Layoutstruktur des Chips.

Im Unterschied zu TSMC betrachtet Intel GAA weniger als isolierten Evolutionsschritt, sondern als Teil eines umfassenden Plattformwechsels. Ziel ist eine stärkere architektonische Neuausrichtung, die mehrere Skalierungshebel gleichzeitig nutzt. Dieser Ansatz ermöglicht potenziell größere Leistungssprünge pro Technologiegeneration, ist jedoch mit höheren technischen Risiken und einer komplexeren Industrialisierung verbunden.