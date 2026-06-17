Werbung

Microsoft sieht sich in den USA mit einer Sammelklage von Aktionären konfrontiert. Die Kläger werfen dem Softwarekonzern vor, Investoren über die tatsächliche Entwicklung seiner Cloud- und KI-Geschäfte unzureichend informiert zu haben. Im Mittelpunkt stehen vorwiegend die Wachstumszahlen der Cloud-Plattform Azure sowie die hohen Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Angestoßen wurde das Verfahren von einem großen Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Michigan. Dieser will gerichtlich klären lassen, ob Microsoft durch irreführende Aussagen den Aktienkurs künstlich gestützt habe. Die Kläger gehen dabei davon aus, dass wichtige Informationen über Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit den milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz nicht ausreichend kommuniziert wurden.

Auslöser der Klage ist ein deutlicher Kursrückgang der Microsoft-Aktie Ende Januar 2026. Nachdem das Unternehmen seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, verlor die Aktie innerhalb kurzer Zeit rund zehn Prozent an Wert. Für Microsoft bedeutete dies den stärksten eintägigen Rückgang des Börsenwerts seit mehreren Jahren.

An den Finanzmärkten wurden die Zahlen damals vor allem als Zeichen dafür gewertet, dass die Erwartungen an das Wachstum der KI-Sparte und die damit verbundenen Umsätze zu hoch angesetzt waren. Investoren hatten auf stärkere Impulse durch neue KI-Dienste und den Ausbau von Copilot sowie anderer cloudbasierter Angebote gehofft.

Microsoft weist die Vorwürfe indes zurück. Das Unternehmen bezeichnet die Anschuldigungen als unbegründet und kündigte an, sich gegen die Klage wehren zu wollen. Man halte an den bisherigen öffentlichen Aussagen fest und sehe keinen Anlass, die Darstellung der Geschäftsentwicklung zu korrigieren.

Ob die Klage tatsächlich zu Schadensersatzforderungen oder finanziellen Konsequenzen für Microsoft führt, ist derzeit offen. Sammelklagen dieser Art sind in den USA nach starken Kurseinbrüchen großer Unternehmen keine Seltenheit. Häufig enden solche Verfahren mit außergerichtlichen Vergleichen, ohne dass ein Gericht abschließend über die Vorwürfe entscheidet.