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Nur wenige Tage nach dem Börsengang von SpaceX schluckt das Weltraumunternehmen mit KI-Ambitionen das KI-Coding-Tool Cursor des Entwicklers Anysphere. Ein heute bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichter Fusionsvertrag nennt die Details. Cursor soll als hundertprozentige SpaceX-Tochter fortbestehen. SpaceX zahlt für die Transaktion 60 Milliarden US-Dollar in Form von SpaceX-Aktien. Schon im dritten Quartal 2026 soll der Deal abgeschlossen sein.

SpaceX hatte sich die Option einer solchen Transaktion im April gesichert. Schon damals nannte die entsprechende Option einen Preis von 60 Milliarden US-Dollar. Als Alternative wird eine strategische Partnerschaft über eine Summe von 10 Milliarden US-Dollar genannt.

An Anysphere bzw. Cursor war aber nicht nur SpaceX interessiert. Auch Microsoft soll interessiert gewesen sein. OpenAI ebenso.

Cursor ist unter Softwareentwicklern ein beliebtes KI-Werkzeug. In der Außenansicht werden xAI, Grok von xAI als Ergänzung zu SpaceX gesehen. Ähnlich soll nun auch Cursor eingegliedert werden. Bis auf Starlink von SpaceX arbeiten die Unternehmensbereiche aber derzeit noch defizitär. Umso erstaunlicher, dass die Aktie von SpaceX seit der vergangenen Woche um fast 30 % zugelegt hat.

Mit Google und Anthropic hat xAI nun aber zwei Kunden für die Nutzung des eigenen Supercomputers Colossus, in dem inzwischen hunderttausende KI-Beschleuniger von NVIDIA arbeiten. Cursor könnte ebenfalls ein Umsatzbringer sein. Stellt sich die Frage, ob Kunden im Hinblick auf die Person Elon Musk am KI-Werkzeug festhalten oder zur Konkurrenz Claude Code von Anthropic und zu OpenAI wechseln.