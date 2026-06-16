Werbung

Auf die Gaming-Branche könnte bald eine neue Welle von Sparmaßnahmen zurollen. In manchen Kreisen wird gar von einem Kahlschlag gesprochen. Während sich die Aufmerksamkeit derzeit vor allem auf Microsoft und die Xbox-Sparte richtet, gehen Beobachter inzwischen davon aus, dass die Entwicklungen wohl weit über den Konzern hinausreichen könnten. Mehrere Berichte und Einschätzungen aus der Branche zeichnen ein zunehmend angespanntes Bild für zahlreiche Entwicklerstudios und Publisher.

Ausgangspunkt sind dabei die wirtschaftlichen Herausforderungen innerhalb von Microsofts Gaming-Geschäft. Nach Angaben aus Unternehmenskreisen soll die Xbox-Sparte das laufende Geschäftsjahr mit einer kaum nennenswerten Gewinnmarge abschließen. Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma sah sich deshalb gezwungen einen umfassenden Umbau anzukündigen, der intern eher als Neustart der Sparte verstanden wird.

In den vergangenen Wochen mehrten sich zudem Berichte über mögliche Entlassungen und Umstrukturierungen. Besonders kleinere oder weniger erfolgreiche Teams innerhalb der Xbox Game Studios werden immer wieder als potenzielle Kandidaten für Einsparungen genannt.

Nach Einschätzung des französischen Journalisten Sylvain Trinel könnte die Situation jedoch noch deutlich größere Ausmaße annehmen. Seinen Informationen zufolge stehen zahlreiche Publisher und Entwicklerstudios unter wachsendem wirtschaftlichem Druck - auch Branchengrößen im Umfeld von Microsoft. Dabei identifiziert Trinel vor allem id Software und Bethesda als Kandidaten für potenziell schmerzhafte Einschnitte.

Aber auch BioWare erwähnte der Journalist, welches für Reihen wie Mass Effect und Dragon Age bekannt ist. Das Studio hatte bereits in den vergangenen Jahren mit internen Umstrukturierungen und schwierigen Entwicklungsphasen zu kämpfen.

Bislang gibt es für viele der genannten Spekulationen keine offizielle Bestätigung. Dennoch werden für Juli 2026 einige Paukenschläge erwartet. Denn mit dem Ende zahlreicher Geschäftsjahre zum 30. Juni werden viele Unternehmen ihre finanziellen Ergebnisse bewerten und mögliche Anpassungen öffentlich machen.