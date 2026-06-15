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Die hohen Preise am Servermarkt für Hardware und vor allem den teuren Speicher gehen auch an Hetzner nicht vorbei und so verkündet man zum 15. Juni teilweise deutlich höhere Preise für bestimmte Serverprodukte. Die Erhöhung der Preise folgt auf eine erste Preisrunde in diesem Jahr, welche bereits im Februar erfolgte.

Für die dedizierten Server werden einige Konfigurationen gestrichen und das Produktportfolio insgesamt etwas gestrafft. Die Preise steigen aber nicht überall gleich stark. Dies ist abhängig von der jeweiligen Hardwarekonfiguration, vor allem aber dem jeweiligen Standort. Am stärksten steigen die Preise für eine Nutzung eines Servers von Hetzner in den beiden Rechenzentren in den USA und nicht etwa für Deutschland. Im Schnitt steigen die Preise für die Server in den USA um 158 %. Ein Extrembeispiel ist der Server CPX41, der nun 120,49 Euro anstatt wie bisher 38,99 Euro pro Monat kostet. Für Server in Deutschland legen die Preise im Schnitt um 99 % zu. Wer seinen Server in Singapur haben möchte, muss mit einer Preiserhöhung um 78 % umgehen. Die hohen Monatspreise werden geringfügig durch eine geringere Einrichtungsgebühr kompensiert.

Die erhöhten Preise gelten ab dem 15. Juni 2026 um 8:00 Uhr. Alle vorher getätigten Bestellungen werden noch zu den alten Preisen durchgeführt.

Bestandskunden sind von der Preiserhöhung nicht betroffen und sollten ihre Verträge besser nicht anpassen. Von den Preiserhöhungen ausgenommen sind hingegen Webhosting-Produkte, Managed- und Börsenserver, IP-Adressen sowie Zusatzleistungen wie Storage und Load Balancer.

Hintergrund der Preiserhöhungen sind weiterhin die sehr hohen Kosten für die Beschaffung neuer Hardware. Bereits die vorherige Preisrunde im Februar dieses Jahres wurde mit den gestiegenen Beschaffungskosten begründet.