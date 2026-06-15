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Die überraschende Abschaltung der KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 sorgt weiterhin für Diskussionen. Nachdem die US-Regierung den Zugriff auf die Systeme kürzlich weltweit untersagt hatte, werden nun neue Details zu den Hintergründen bekannt. Im Mittelpunkt stehen dabei Sicherheitsbedenken und die Sorge vor möglichem Technologiediebstahl.

Berichten zufolge befürchten demnach US-Behörden, dass mit China verbundene Akteure Zugriff auf die Technologie von Anthropic erlangen könnten. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden besteht wohl das Risiko, dass leistungsfähige KI-Modelle analysiert und anschließend nachgebaut werden. In der Branche wird dieses Verfahren als Destillation bezeichnet. Dabei dient ein fortschrittliches Modell als Grundlage, um eine weitere KI mit ähnlichen Fähigkeiten zu trainieren.

Anthropic weist entsprechende Vorwürfe allerdings zurück. Nach Angaben des Unternehmens sei eine mögliche chinesische Infiltration in direkten Gesprächen mit der US-Regierung nicht thematisiert worden. Zudem blockiere Anthropic bereits seit längerer Zeit Zugriffe auf seine Dienste aus China. Das Unternehmen bestreitet daher, dass ein konkreter Sicherheitsvorfall dieser Art die Ursache für die aktuellen Maßnahmen sei.

Offiziell begründen die Behörden ihr Vorgehen mit einer Sicherheitslücke in Fable 5. Diese soll von Amazon entdeckt worden sein und es ermöglicht haben, durch einen sogenannten Jailbreak bestehende Schutzmechanismen zu umgehen. Dadurch konnten offenbar erweiterte Funktionen des Modells freigeschaltet werden, etwa Fähigkeiten zur Analyse und Auswertung von Programmcode.

Für zusätzliche Spannungen sorgte dabei aber der mutmaßliche Umgang mit dem Problem: Laut Berichten soll Anthropic-Chef Dario Amodei eine sofortige Abschaltung oder schnelle Korrektur der Schwachstelle zunächst abgelehnt haben. Daraufhin griffen die zuständigen Behörden ein und verhängten die weitreichenden Beschränkungen.

Wann Fable 5 und Mythos 5 wieder freigegeben werden, ist derzeit offen. Nach Angaben aus Regierungskreisen könnte eine Rückkehr jedoch relativ schnell erfolgen, sofern die identifizierten Schwachstellen beseitigt und die geforderten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Bis dahin bleiben die Modelle für Nutzer gesperrt.