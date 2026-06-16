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Trotz zahlreicher Gerüchte hat Intel Foundry noch immer keinen externen Großkunden für die Fertigung von Chips verkündet. Somit wird man bis auf weiteres einzig seine eigenen Produkte mit Chips aus der hauseigenen Fertigung bestücken. Ein deutlich besseres Bild gibt die Packaging-Abteilung von Intel Foundry ab. Hier könnten sich mit Google und NVIDIA die ersten Großaufträge andeuten. Auch die Fertigung von Chips für Apple wird immer wieder von externen Quellen ins Spiel gebracht.

Bis auf Weiteres aber bleibt es dabei: Intel nutzt die Fertigungskapazitäten von Intel Foundry exklusiv für die eigenen Produkte. Zum VLSI Symposium, welches aktuell stattfindet, will man aber über Intel 18A-P, den optimierten Fertigungsschritt nach Intel 18A, sprechen.

Zunächst aber zu Intel 18A: Darin gefertigt werden die Compute-Tiles für Panther Lake (Core-Ultra-300-Serie) sowie Clearwater Forest. Beides findet in der Fab 52 in Chandler, im US-Bundesstaat Arizona statt. Im vergangenen Jahr konnten wir die Fab 52 besuchen und uns einen Eindruck dessen verschaffen, was notwendig ist, um solch kleine Strukturen in einem Halbleiterbauelement abzubilden.

Die Ausbeute der Chips soll deutlich besser sein, als dies die internen Projektionen vorhergesagt haben. Die Fertigung in Intel 18A gilt für Intel als einer der wichtigsten technologischen Meilensteine der vergangenen Jahre. Nach einer Phase, in der der Konzern bei modernen Fertigungsverfahren hinter Konkurrenten wie TSMC zurückgefallen war, soll Intel 18A die Rückkehr an die Spitze der Halbleiterentwicklung markieren. Das Verfahren kombiniert mit den RibbonFET-Transistoren Intels erste Gate-All-Around-Architektur mit der rückseitigen Stromversorgung PowerVia, wodurch sich sowohl die Energieeffizienz als auch die erreichbare Leistung verbessern sollen.

Für Intel geht es dabei jedoch um weit mehr als nur technische Kennzahlen: Der Erfolg von Intel 18A ist eng mit der Glaubwürdigkeit der eigenen Fertigungsstrategie und dem Aufbau des Foundry-Geschäfts verknüpft. Gelingt es dem Unternehmen, Prozessoren und externe Kundenaufträge zuverlässig in diesem Prozess zu fertigen, würde dies zeigen, dass Intel wieder in der Lage ist, modernste Produktionsverfahren in hoher Stückzahl bereitzustellen. Intel 18A ist damit nicht nur ein neuer Fertigungsknoten, sondern ein entscheidender Test dafür, ob die unter CEO Pat Gelsinger eingeleitete Transformation des Unternehmens langfristig Früchte trägt und Intel wieder als technologischer Taktgeber der Branche wahrgenommen wird.

Performance-Optimierungen in Intel 18A-P

Intel 18A-P ist ein Superset von Intel 18A. Intel spricht von einer höheren Leistung, aber auch von neuen Funktionen, die hinzugefügt wurden. Darunter sind neue "Devices" (Transistor-Größen) in Intel 18A-P, die entweder auf eine möglichst niedrige Leistungsaufnahme oder hohe Leistung optimiert wurden. Mehr dazu gleich.

Hochleistungstransistoren in Intel 18A-P können rückseitig über zwei Kontakte versorgt werden, was deren Leistungscharakteristik positiv beeinflusst. Über ein fünftes "Vt-pair", wird der Leistungsbereich der Transistoren um eine weitere Stufe erweitert, die zwischen Ultra Low Voltage (ULVT) und Low Voltage (LVT) liegt.

Zudem spricht Intel von "33 % skew corner tightening". Dies beschreibt in der Halbleiterentwicklung eine Verringerung der Unterschiede zwischen den ungünstigsten Betriebs- und Fertigungsbedingungen, die bei der Entwicklung und Validierung eines Chips berücksichtigt werden müssen. Unter sogenannten Process, Voltage and Temperature-Ecken (PVT-Corners) simulieren Chipdesigner verschiedene Szenarien – etwa besonders schnelle oder langsame Transistoren, Schwankungen der Versorgungsspannung oder unterschiedliche Betriebstemperaturen –, um sicherzustellen, dass ein Prozessor unter allen spezifizierten Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Intel konnte die Streuung zwischen diesen Extremszenarien um 33 % reduzieren. Damit werden die Eigenschaften der Transistoren über einen Wafer hinweg beziehungsweise von Chip zu Chip deutlich konsistenter. Dadurch müssen Entwickler geringere Sicherheitsreserven bei Taktraten, Spannungen und Timing einplanen. In der Praxis kann dies zu höheren erreichbaren Frequenzen, einer besseren Energieeffizienz und einer höheren Ausbeute in der Fertigung führen, da mehr Chips die angestrebten Spezifikationen erfüllen.

Insbesondere bei modernen Fertigungsprozessen wie Intels 18A gilt eine Reduzierung der sogenannten Skew-Corners als wichtiger Qualitätsindikator. Sie zeigt, dass der Herstellungsprozess besser kontrolliert werden kann und sich die tatsächlichen Eigenschaften der produzierten Transistoren stärker an den Zielvorgaben orientieren.

Gegenüber Intel 18A soll die verbesserte Variante Intel 18A-P eine um 18 % reduzierte Leistungsaufnahme bei gleicher Leistung aufweisen. Bei gleicher Leistungsaufnahme steigt die Leistung um 9 % an. Intel hat aber auch an den thermischen Eigenschaften gearbeitet und spricht von einem um 20 bis 40 % reduzierten thermischen Widerstand auf der Vorder- und Rückseite des Chips.

Intel 18A-P ist rückwärtskompatibel zu Intel 18A. Designs, die für Intel 18A erstellt werden, können einfach auf Intel 18A-P überführt werden. Die Risikofertigung von Intel 18A-P soll bereits angelaufen sein.

Die Daten zu einer um 18 % reduzierten Leistungsaufnahme bei gleicher Leistung und der Steigerung der Leistung um 9 % basieren auf einem Test, in dem ein Sub-Block eines ARM-Kerns gefertigt wird und daraus die Charakteristik über verschiedene Spannungsbereiche ausgelesen wird.

Die neuen Transistor-Größen, die mit Intel 18A-P angeboten werden, wird es sowohl für die 160 nm (160CH) als auch 180 nm (180CH) hohen Transistorzellen geben.

Neu sind W1 (180CH) und W1.5 (160CH), die beide auf eine möglichst niedrige Leistungsaufnahme ausgelegt sind. Ebenfalls neu sind zwei Varianten von W3P (160CH und 180CH), die mit Dual Contact auf eine höhere Anzahl von Kontakten setzen damit eine höhere Leistung erreichen sollen.

Mit Hilfe eines Ringoszillators will Intel die Unterschiede von W1 bis W3P verdeutlichen. Die Frequenz des Ringoszillators wird hier ins Verhältnis zur elektrischen Kapazität gesetzt. Die Varianten W2 und W2 für 160CH und 180CH sind hier in Grau hinterlegt. W1 in Intel 18A-P bietet bessere Eigenschaften und dies gilt auch generell für W2 und W3 mit einer verbesserten Beweglichkeit der Ladungsträger. W3P bietet im Vergleich zu W3 noch einmal eine höhere Frequenz bei gleicher Kapaztität.

Im Schnittbild eines Transistors mit vier Kanälen ist zu erkennen, wie der PowerVia-Kontakt über den Backside Interconnect bis zum Frontside Contact geführt wird und die vier Source-Kanäle versorgt. Mit Intel 18A-P gibt es einen Direct Backside Contact, durch den die Versorgung gleichmäßiger erfolgen kann.

Zwischen Ultra Low Voltage (ULVT) und Low Voltage (LVT) wird mit Ultra Low Voltage Low Leakage (ULVLL) die Variation in der Leistungscharakteristik für die Transistoren in Intel 18A-P verbessert.

Für die Reduzierung des thermischen Widerstands hat Intel die Dicke des "Handling Wafers" im Prozess des Aufbringens der rückseitigen Versorgung reduziert. Zusammen mit neuen Materialien und EDA-Werkzeugen im Design erreicht Intel die Verbesserungen in der Wärmeleitfähigkeit.

Die kommende Xeon-Generation mit Performance-Kernen alias Diamond Rapids wird ein erstes Produkt sein, welches auf Intel 18A-P setzen wird. Weiterhin hat Intel auf dem VSLI nichts zu neuen Kunden für Intel Foundry zu verkünden.