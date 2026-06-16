Die MLCommons hat eine weitere Runde Benchmarks veröffentlicht. In dieser Runde handelt es sich um die Trainings-Ergebnisse in der Version 6.0. In dieser Runde neu sind Benchmarks mittels DeepSeek-V3 671B und GPT-OSS 20B, wobei hier wie immer nur Teile des LLMs auch wirklich trainiert werden.

Beide neuen Benchmarks sollen den branchenweiten Trend hin zu sparsamer Berechnung (Sparse Computation) verdeutlichen, wie er sich insbesondere in Form der Mixture-of-Experts-(MoE)-Architektur etabliert hat. Bei diesem Modellansatz übernimmt ein intelligenter Router die Aufgabe, einzelne Token gezielt an spezialisierte Teilnetzwerke – die sogenannten Experten – weiterzuleiten. Dadurch lassen sich Modelle mit einer sehr hohen Gesamtzahl an Parametern effizient betreiben, da sowohl beim Training als auch bei der Inferenz jeweils nur ein Teil der verfügbaren Experten für ein bestimmtes Token aktiviert wird. Dies reduziert den erforderlichen Rechenaufwand erheblich.

DeepSeek-V3 ist ein großskaliges Vortrainingsmodell auf Basis einer MoE-Architektur. Es verfügt über insgesamt 671 Milliarden Parameter, von denen pro verarbeitetem Token lediglich 37 Milliarden Parameter aktiv sind. Das Modell dient als standardisierte Plattform, um die Trainingseffizienz eines führenden Open-Weights-MoE-Modells unter produktionsnahen Bedingungen zu bewerten.

Mit GPT-OSS 20B kommt zudem ein weiteres MoE-Modell zum Einsatz, das einen deutlich geringeren Ressourcenbedarf aufweist. Es umfasst insgesamt 21 Milliarden Parameter, von denen pro Token 3,6 Milliarden Parameter aktiviert werden. Dadurch können Unternehmen die für MoE-Architekturen typischen Mechanismen – insbesondere die komplexe Routing-Logik und die Muster sparsamer Berechnung – bereits auf vergleichsweise kleinen Hardware-Konfigurationen untersuchen, etwa auf einem einzelnen Knoten mit acht GPUs.

Was sich in den Ergebnissen des MLPerf Training 6.0 zeigt, sind die folgenden Trends:



Einerseits skalieren die Systeme auf bis zu acht GPUs in den Rechenknoten, was zugleich auch ein gewisses Limit für AMD darstellt, die via Infinity Fabric nur bis zu acht GPUs direkt miteinander verbinden können. Bei NVIDIA sind es dank NVLink bis zu 72 GPUs in einem Rack und mittels schnellem Scale-Out-Netzwerk in dieser Runde bis zu 8.192 GPUs, die zusammengearbeitet haben. Theoretisch ist dies auch bei AMD möglich, allerdings wird dies in der Instinct-MI300-Serie keinerlei Rolle mehr spielen.

Der zweite Trend zeigt sich in der Verwendung immer niedrigerer Genauigkeiten. FP4 bzw. das von NVIDIA optimierte NVFP4 sowie der Standard MXFP4 wurden von den eingereichten Partnern teilweise bereits verwendet. Erstmals wird in den Ergebnissen genannt, welche Genauigkeit verwendet wurde. Für zukünftige Runden des MLPerf wird dies eine Voraussetzung sein.

MLPerf Training 6.0 DeepSeek-V3 671b 8.192x NVIDIA Grace Blackwell Ultra (GB300) 2.021XX 4.096x NVIDIA Grace Blackwell Ultra (GB300) 3.092XX 8.192x NVIDIA Grace Blackwell (GB200) 3.340XX 4.096x NVIDIA Grace Blackwell (GB200) 4.834XX 2.048x NVIDIA Grace Blackwell Ultra (GB300) 5.535XX 2.048x NVIDIA Grace Blackwell (GB200) 7.844XX 512x NVIDIA Grace Blackwell (GB200) 27.612XX Sekunden Weniger ist besser

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Wir haben uns einige Benchmark-Werte für das teilweise Training von DeepSeek-V3 671b herausgepickt und schaue uns hier an, wie NVIDIAs Blackwell-Generation skaliert. Während ein Cluster aus 512 Grace Blackwell (GB200) noch 27.612 Sekunden für den Trainingsdurchlauf benötigt, sinkt die benötigte Zeit mit zunehmender Systemgröße deutlich. Bereits 2.048 GB200 verkürzen die Trainingsdauer auf 7.844 Sekunden, 4.096 GB200 erreichen 4.834 Sekunden und 8.192 GB200 schließlich 3.340 Sekunden.

Die Grace Blackwell Ultra (GB300) setzt sich dabei in jeder Ausbaustufe klar an die Spitze: Mit 2.048 Beschleunigern reduziert sich die Trainingszeit auf 5.535 Sekunden, bei 4.096 Systemen auf 3.092 Sekunden und bei 8.192 Einheiten auf lediglich 2.021 Sekunden. Damit zeigt sich nicht nur der Leistungsvorteil der neueren GB300-Generation gegenüber GB200, sondern auch, dass NVIDIA die Effizienz der Skalierung auf mehrere Tausend Beschleuniger weiter verbessert hat. Die Ergebnisse unterstreichen zugleich einen zentralen Trend im KI-Markt: Das Training moderner Frontier-Modelle wird zunehmend zu einer Frage der Fähigkeit, enorme Rechenressourcen mit möglichst geringen Skalierungsverlusten zu orchestrieren.

MLPerf Training 6.0 Meta Llama 3.1 8B 8x AMD Instinct MI355X 91.145XX 8x AMD Instinct MI305X 109.756XX 8x AMD Instinct MI325X 238.073XX Sekunden Weniger ist besser

Das zweite Diagramm zeigt, dass AMD mit der neuen Instinct-MI355X-Generation beim Training kleinerer Sprachmodelle einen deutlichen Leistungssprung erzielt hat. Für das Training von Meta Llama 3.1 8B im Rahmen von MLPerf Training 6.0 benötigt ein System mit acht Instinct MI355X lediglich 91.145 Sekunden und ist damit spürbar schneller als die Vorgängergeneration Instinct MI305X, die für dieselbe Aufgabe 109.756 Sekunden benötigt. Noch größer fällt der Abstand zur älteren Instinct MI325X aus, die mit 238.073 Sekunden mehr als doppelt so lange für den Trainingsdurchlauf benötigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass AMD nicht nur die absolute Rechenleistung gesteigert, sondern auch die Effizienz seiner Plattform für KI-Trainingsworkloads verbessert hat. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die gezeigten Resultate auf einem vergleichsweise kleinen Modell mit acht Beschleunigern basieren. Aussagen über die Wettbewerbsfähigkeit in großskaligen Trainingsszenarien mit Hunderten oder Tausenden GPUs lassen sich daraus daher nur eingeschränkt ableiten.

MLPerf Training 6.0 Meta Llama 2 70B 8x NVIDIA Grace Blackwell Ultra (GB300) 5.613XX 64x NVIDIA Grace Hopper (GH200) 5.933XX 8x AMD Instinct MI355X 8.271XX 32x NVIDIA Grace Hopper (GH200) 9.097XX 8x NVIDIA Grace Blackwell (GB200) 9.547XX 8x AMD Instinct MI350X 10.251XX 8x NVIDIA Grace Hopper (GH200) 33.512XX Sekunden Weniger ist besser

Die schnellste Konfiguration im Vergleich ist ein System mit acht NVIDIA Grace Blackwell Ultra (GB300), das die Aufgabe in 5.613 Sekunden abschließt. Knapp dahinter folgt ein Cluster aus 64 NVIDIA Grace Hopper (GH200) mit 5.933 Sekunden. Trotz der achtfach geringeren Anzahl an Beschleunigern erreicht die GB300-Plattform damit eine etwas kürzere Trainingszeit.

Auf dem dritten Platz liegt die Konfiguration mit acht AMD Instinct MI355X, die 8.271 Sekunden benötigt. Gegenüber dem GB300-System entspricht dies einer um rund 47 % längeren Ausführungszeit, gleichzeitig fällt der Abstand zum 64-fach skalierten GH200-System ebenfalls deutlich aus. Es folgen 32 NVIDIA Grace Hopper (GH200) mit 9.097 Sekunden sowie acht NVIDIA Grace Blackwell (GB200) mit 9.547 Sekunden. Beide Systeme bewegen sich auf einem ähnlichen Leistungsniveau, wobei die kleinere GH200-Konfiguration einen leichten Vorteil gegenüber dem GB200 erzielt.

Die acht AMD Instinct MI350X erreichen eine Zeit von 10.251 Sekunden und ordnen sich damit hinter den genannten NVIDIA-Konfigurationen ein. Das Schlusslicht bildet ein System mit acht NVIDIA Grace Hopper (GH200), das für dieselbe Trainingsaufgabe 33.512 Sekunden benötigt. Dies verdeutlicht den erheblichen Einfluss der Skalierung: Während 32 oder 64 GH200-Beschleuniger deutlich kürzere Trainingszeiten ermöglichen, fällt die Leistung der kleineren Acht-GPU-Konfiguration spürbar ab.

Insgesamt zeigt das Diagramm, dass die aktuelle Grace-Blackwell-Ultra-Plattform (GB300) im MLPerf-Training-Benchmark für Llama 2 70B die höchste Leistung erzielt. Gleichzeitig wird deutlich, dass neben der zugrunde liegenden Architektur auch die Anzahl der eingesetzten Beschleuniger einen wesentlichen Einfluss auf die erzielten Ergebnisse hat.

NVIDIA im Training weiterhin dominierend

Die MLCommons passte ihre Benchmarks in der Vergangenheit bereits häufiger an und tut dies auch in der aktuellen Runde. Die aktuellen Ergebnisse findet ihr auf der Webseite der MLCommons. Die Dominanz von NVIDIA in den Ergebnissen ist offensichtlich und Vergleiche mit der Hardware von AMD sind nicht immer möglich, da nicht jedes System alle Benchmarks durchführt. Für ältere Benchmarks wäre dies zwar möglich, wir haben uns aber auf die aktuellen MoE-Modelle konzentriert.

Das Aufkommen von Agentic-AI-Workloads im Inferencing ist dahingehend spannend, als dass die Dominanz der GPU-Beschleuniger abnehmen wird. Für das Training bleiben große GPU-Cluster aber "the way to go".