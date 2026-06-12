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Microsoft steht laut Medienberichten vor einem weiteren größeren Umbau seiner Xbox-Sparte. Nach Informationen von Bloomberg (Paywall) sollen bereits im Juli neue Stellenstreichungen angekündigt werden. Die Maßnahmen würden dann kurz nach dem Ende des laufenden Geschäftsjahres am 30. Juni erfolgen und wären die ersten größeren Einschnitte unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma, die die Leitung des Geschäftsbereichs Anfang des Jahres übernommen hat.

Wie viele Arbeitsplätze betroffen sein könnten, ist bislang nicht bekannt. Neben möglichen Entlassungen sollen wohl auch Marketingausgaben reduziert und weitere Bereiche auf den Prüfstand gestellt werden. Eine offizielle Stellungnahme zu den Berichten gibt es bisher nicht.

Allerdings zeichnet ein internes Schreiben an die Belegschaft, das von Sharma und Xbox-Content-Chef Matt Booty verfasst wurde, ein ernüchterndes Bild der wirtschaftlichen Lage der Sparte. Zwar werden in dem Schreiben keine konkreten Stellenstreichungen erwähnt, die Führungsebene macht jedoch deutlich, dass grundlegende Veränderungen notwendig seien.

Dem Memo zufolge liegt die operative Marge der Xbox-Sparte aktuell nur noch bei rund drei Prozent. Gleichzeitig hat Microsoft in den vergangenen fünf Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Inhalte, Plattformen und Hardware investiert. Trotz dieser Ausgaben sei der Jahresumsatz im gleichen Zeitraum sogar zurückgegangen. Nach Einschätzung der Verantwortlichen ist das derzeitige Modell langfristig so nicht tragfähig.

Besonders angespannt ist offenbar die Situation im Hardware-Geschäft. Microsoft verweist auf stark gestiegene Kosten für Speicherchips, die für die Produktion der Xbox-Konsolen benötigt werden. Laut dem internen Schreiben haben sich die Preise innerhalb kurzer Zeit mehrfach erhöht. Für die Weihnachtssaison 2027 erwartet das Unternehmen Kosten, die mehr als fünfmal so hoch liegen sollen wie noch vor zwei Jahren. Gleichzeitig könne die Nachfrage nach Konsolen derzeit nicht vollständig bedient werden.

Trotz der Herausforderungen hält Microsoft aber an der Entwicklung der nächsten Konsolengeneration fest. Allerdings sieht die Konzernführung die Notwendigkeit, neue Geschäftsmodelle und zusätzliche Partnerschaften für das Hardware-Segment zu entwickeln.