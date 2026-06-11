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Ein US-Bundesgericht im Bundesstaat Mississippi hat harte Konsequenzen gegen vier Anwälte verhängt, nachdem diese in einem laufenden Verfahren Schriftsätze mit erfundenen Gerichtsentscheidungen eingereicht hatten. Die falschen Quellen stammten aus der Feder einer generativen KI und wurden vor der Einreichung von den Juristen nicht noch einmal überprüft.

Der Fall betraf einen Rechtsstreit zwischen dem Anwalt Tom Withers und der Stadt Aberdeen. Während des Verfahrens nutzten die Rechtsvertreter beider Seiten KI-gestützte Werkzeuge zur Erstellung juristischer Dokumente. Dabei gelangten auch mehrere nicht existierende Präzedenzfälle in die offiziellen Schriftsätze. Nachdem die fehlerhaften Angaben aufflogen, griff das Gericht durch.

Die zuständige Richterin entschied, den Prozess abzubrechen und sämtliche vier beteiligten Juristen von dem Verfahren auszuschließen. Nach Ansicht des Gerichts hätten die Anwälte ihre berufliche Verantwortung vernachlässigt, indem sie KI-generierte Inhalte ungeprüft übernommen hätten. Statt die Angaben eigenständig zu kontrollieren, seien sie lediglich als Absender der erzeugten Texte aufgetreten.

Zusätzlich verhängte das Gericht Sanktionen gegen die Beteiligten. Zwei Anwälte dürfen für die kommenden zwei Jahre nicht mehr vor dem zuständigen Bundesgericht auftreten. Weiterhin wurden Geldstrafen zwischen 1.000 und 3.500 US-Dollar ausgesprochen.

Während der Anhörung räumten die Juristen die Vorwürfe ein. Zwei von ihnen gaben an, die Schriftsätze ohne ausreichende Kontrolle übernommen zu haben. Eine Anwältin erklärte, sie habe eine KI-Anwendung zur Erstellung des gesamten Dokuments genutzt und sei sich nicht bewusst gewesen, dass solche Systeme falsche Informationen oder frei erfundene Quellen erzeugen können.

Das Gericht zeigte für diese Erklärung wenig Verständnis. Besonders kritisch bewertete die Richterin, dass die betreffende Juristin die Technologie auch nach ersten Hinweisen auf die Probleme weiterhin eingesetzt hatte. Zudem wurden darauf in anderen Verfahren ebenfalls fehlerhafte und nicht existierende Gerichtsentscheidungen in ihren Einreichungen entdeckt. Das Gericht sprach daher von einer schwerwiegenden Verletzung der anwaltlichen Sorgfaltspflicht.

Der Vorfall reiht sich in eine wachsende Zahl von Fällen ein, in denen Gerichte mit fehlerhaften KI-generierten Inhalten konfrontiert werden. Er verdeutlicht, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in juristischen Verfahren zwar Zeit sparen kann, die Verantwortung für die Richtigkeit von Quellen und Argumenten jedoch weiterhin bei den Anwälten selbst liegt.