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Eine Entscheidung des Landgerichts München I könnte die rechtliche Bewertung von KI-gestützten Suchfunktionen grundlegend verändern. Die Richter hielten Ende Mai 2026 in einer einstweiligen Verfügung fest, dass Google für Inhalte seiner KI-generierten Suchübersichten unmittelbar haftet. Damit zieht das Gericht eine klare Grenze zwischen klassischen Suchergebnissen und den neuen KI-Antworten, die Google inzwischen bei vielen Suchanfragen anzeigt.

Auslöser des Verfahrens waren zwei Münchner Verlagsunternehmen, die in einer KI-Zusammenfassung fälschlicherweise mit Betrugsmaschen, Abo-Fallen und unseriösen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht wurden. Nach Ansicht des Gerichts hatte die KI Informationen über verschiedene Unternehmen miteinander vermischt und daraus Zusammenhänge konstruiert, die in den verlinkten Quellen überhaupt nicht vorhanden waren. Die betroffenen Firmen gingen daraufhin juristisch gegen Google vor.

Im Mittelpunkt der Entscheidung steht die Frage, ob KI-Übersichten lediglich Suchergebnisse darstellen oder als eigenständige Inhalte anzusehen sind. Das Gericht folgt dabei der zweiten Sichtweise. Während klassische Suchmaschinen lediglich auf Inhalte Dritter verweisen, analysiert die KI verschiedene Quellen, wertet diese aus und formuliert daraus neue Aussagen. Dadurch entstehe laut der Richter ein eigener Informationsgehalt, der Google zugerechnet werden müsse.

Die Richter betonten dabei, dass die KI-Antworten häufig Informationen enthalten, die in den verlinkten Quellen gar nicht auftauchen. Nutzer würden die Zusammenfassungen zudem als eigenständige und abgeschlossene Aussagen wahrnehmen. Deshalb könne sich Google nicht auf die bisherige Rechtsprechung berufen, nach der Suchmaschinenbetreiber nur eingeschränkt für fremde Inhalte haften.

Google hatte darauf verwiesen, dass Nutzer die Angaben anhand der verlinkten Quellen selbst überprüfen könnten und allgemein bekannt sei, dass KI-Systeme Fehler machen können. Das Argument überzeugte das Gericht allerdings nicht. Nach Auffassung der Richter entbindet die Möglichkeit einer nachträglichen Überprüfung zudem nicht von der Verantwortung für veröffentlichte Aussagen.

Besonders relevant dürfte die Entscheidung für die Zukunft von KI-Suchdiensten sein. Das Gericht sieht die Gefahr einer Schutzlücke, wenn Betreiber für eigenständig erzeugte KI-Inhalte nicht direkt haftbar gemacht werden könnten. In solchen Fällen hätten Betroffene oft keine Möglichkeit, gegen falsche Aussagen vorzugehen, da diese weder von den ursprünglichen Quellen noch von Dritten veröffentlicht wurden.

Google wurde untersagt, die beanstandeten Behauptungen weiter zu verbreiten. Zudem muss das Unternehmen den Großteil der Verfahrenskosten tragen. Ob das Urteil auch in höheren Instanzen Bestand haben wird, ist derzeit offen. Die Entscheidung gilt jedoch bereits jetzt als wichtiger Präzedenzfall für den Umgang mit KI-generierten Inhalten und deren rechtliche Verantwortung.