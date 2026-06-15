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Mit neuen Datenformaten und einer auf diese abgestimmten Hardware will Tensordyne den etablierten KI-Hardwareanbietern Konkurrenz machen. Mathematische Optimierungen wie Sparsity sowie der Einsatz kompakter Datenformate wie FP8 oder FP4 im KI-Inferencing steigern durch eine stärkere Komprimierung die Rechenleistung und Energieeffizienz, ohne die Genauigkeit der Modelle nennenswert zu beeinträchtigen.

Einen weiteren Ansatz verfolgt Tensordyne mit der Nutzung logarithmischer Mathematik. Ziel ist es, aufwendige Multiplikationen durch rechnerisch weniger komplexe Additionen zu ersetzen und damit den Rechenaufwand insbesondere bei stark skalierenden Workloads zu reduzieren. Dies soll die Verarbeitung komplexer KI-Modelle effizienter gestalten und den Ressourcenbedarf weiter senken.

Parallel zu diesen Anstrengungen arbeitete Tensordyne an einem Chip (TDN-AIP genannt) mit 256 MB SRAM und angebundenen 144 GB HBM3E, sodass auch große KI-Modelle verarbeitet werden können.

Nun hat dieser Chip eine große Entwicklungshürde genommen und hat den Tape-Out geschafft, sodass Tensordyne weitere Details zur Hardware und den Rack-Scale-Lösungen verraten möchte, mit denen man den etablierten Anbietern in diesem Segment Konkurrenz machen möchte.

Angepasst an die aktuelle Verschiebung in der angefragten KI-Rechenleistung konzentriert sich Tensordyne auf das Inferencing von KI-Modellen und Agentic-AI-Workloads sollen das Steckenpferd sein. Metriken wie Tokens/Rack, Tokens/W, Tokens/s/Nutzer und Tokens/US-Dollar wünscht man hier anzuführen.

Die erwähnte Umorientierung vom KI-Training der Modelle zur tatsächlichen Nutzung dieser in den verschiedensten Services hat die Anforderungen an KI-Hardware verschoben. Die Modelle sind weiterhin groß, sollen aber mit einem möglichst hohen Tokens-Output und kurzer Latenz bearbeitet werden können. Neben dem Gorilla im Raum, NVIDIA, profitieren davon auch Unternehmen wie Cerebras, SambaNova und Groq, die ihre Hardware entsprechend frühzeitig darauf ausgerichtet haben. Zudem rücken die klassischen CPUs wieder verstärkt in den Fokus und die GPU-Dominanz der vergangenen Jahre scheint vorbei zu sein.

Grundlage aller Bestrebungen ist der eigene Chip. Dieser hat in N3P bei TSMC den Tape-Out geschafft, bietet 138 Milliarden Transistoren und man erwartet die ersten Chips gegen Ende des Jahres in den eigenen Bring-Up-Labs. Nach der dann geplanten Testphase und Validierung sollen die Systeme ab Mitte 2027 verfügbar sein. Alles, was nun an Einschätzungen und Zahlen von Tensordyne folgt, ist also etwas, was sich Mitte 2027 mit der dann verfügbaren Konkurrenz messen muss.

Tensordyne wird keine einzelnen Beschleuniger oder dergleichen anbieten, sondern komplette Rack-Scale-Lösungen. Die erste Generation dieser Systeme hört auf den Codenamen Napier, dem Erfinder des Algorithmus.

Ein Napier-System mit 72 Tensordyne-Chips (TDN72) soll die gleiche Inferencing-Leistung, wie ein komplettes Grace-Blackwell-NVL72-Rack von NVIDIA besitzen. Das TDN72 nimmt dabei nur ein Viertel der Größe ein und verbraucht ein Fünftel des Stroms.

Das TDN72 ist ein Pod mit 72 TDN-AIP-Chips. Ein Rack besteht wiederum aus vier dieser Pods und kommt damit auf 608 PFLOPS, 42 TB an HBM3E, 74 GB an SRAM und 256 TB an weiterem Speicher. Der Interconnect des TDN-AIP-Chips kommt auf eine Bandbreite von 460 GB/s unidirektional. Das gesamte Scale-Up-Netzwerk des Racks soll auf 275 TB/s kommen. Das gesamte Rack kann luftgekühlt betrieben werden und verbraucht 120 kW.

Hochskaliert auf ein Rechenzentrum will Tensordyne die Effizienzvorteile durch die folgenden Zahlen schmackhaft machen: Um 1 Milliarden Tokens pro Sekunde ausliefern zu können, sind 2.000 GB300-Racks notwendig, die 240 MW an Strom verbrauchen. Für die gleiche Leistung sollen nur 350 TDN-Racks notwendig sein, was nicht nur Platz spart, sondern mit 30 MW auch deutlich Strom spart.

Nutzt man den zur Verfügung stehenden Raum voll aus, können hier auch 2.000 TDN-Racks platziert werden, womit 6 Milliarden Tokens pro Sekunde ausgeliefert werden können und der Stromverbrauch fällt mit 170 MW noch immer geringer aus.

Auf Basis von eigenen Projektionen nennt man auch folgenden Vergleich und zieht dabei DeepSeek-R1 als Modell heran:

Gegenüberstellung des Tensordyne TDN72 mit NIDIAs GB300 NVL72

Tensordyne TDN72 NVIDIA GB300 NVL72 Tokens pro Sekunde pro Rack 363.000 27.400 Tokens pro Sekunde pro MW 3.000.000 183.000

Ein Pod mit 72 TDN-AIP-Chips soll demnach um den Faktor 13 mehr Tokens pro Sekunde pro Rack liefern können und ist bezüglich der Effizienz um den Faktor 17 besser aufgestellt.

Bereitstellung einer Instanz mit einem 2T-KI-Modell mit möglichst vielen Tokens/s/Nutzer

NVIDIA AWS (mit Cerebras) Tensordyne Anzahl der Racks (genutzte Hardware) 9 (1x Vera Rubin, 8x NVIDIA Groq 3 LPX) 14 (AWS Tm3 UltraServer, 23 Cerebras CS-3) 1 (4x TDN72 Pod) Leistungsaufnahme 1,5 MW 0,8 MW 0,12 MW Tokens/s/Nutzer 800 1.000 1.300 Preis für 1 Million Tokens 150 US-Dollar - 11 US-Dollar

Bei der Inferenz großer Sprachmodelle wird die Verarbeitung einer Anfrage üblicherweise in zwei unterschiedliche Phasen unterteilt: Prefill und Decode. Beide stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an die zugrunde liegende Hardware.

Prefill: Das Verständnis der Eingabe

Die Prefill-Phase beginnt, sobald der Nutzer einen Prompt eingibt. Das Modell verarbeitet dabei die komplette Eingabe – beispielsweise eine Frage, einen längeren Text oder den bisherigen Gesprächsverlauf – in einem einzigen Durchlauf. Für jedes Token der Eingabe werden die Aktivierungen berechnet und die sogenannten Key- und Value-Caches (KV-Cache) aufgebaut, die später für die eigentliche Generierung benötigt werden.

Da in dieser Phase viele Token gleichzeitig verarbeitet werden können, lässt sich die Arbeit stark parallelisieren. Die Prefill-Phase ist daher in erster Linie ein Problem des hohen Rechendurchsatzes. Hardware mit vielen Recheneinheiten und großer Speicherkapazität, etwa moderne GPUs mit HBM-Speicher, kann diese Aufgabe besonders effizient bewältigen. Die Dauer der Prefill-Phase steigt im Wesentlichen mit der Länge des Eingabekontexts: Je mehr Tokens der Prompt umfasst, desto mehr Arbeit fällt an.

Decode: Die eigentliche Token/Textgenerierung

An die Prefill-Phase schließt sich die Decode-Phase an. Nun erzeugt das Modell die Antwort Schritt für Schritt. Dabei wird jeweils nur ein neues Token berechnet. Dieses neue Token wird dem bisherigen Kontext hinzugefügt, der KV-Cache aktualisiert und anschließend das nächste Token generiert. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die Antwort vollständig ist.

Im Gegensatz zur Prefill-Phase ist die Decode-Phase nur eingeschränkt parallelisierbar. Das Modell kann das nächste Token erst berechnen, wenn das vorherige feststeht. Die Leistung wird daher weniger durch den maximalen Rechendurchsatz bestimmt, sondern vielmehr durch die Latenz pro Token, die Effizienz des Speicherzugriffs und die Geschwindigkeit, mit der die Hardware die benötigten Daten bereitstellen kann. Die wahrgenommene Antwortgeschwindigkeit eines Chatbots – häufig als "Tokens pro Sekunde" angegeben – wird deshalb maßgeblich von der Decode-Leistung bestimmt.

NVIDIA adressiert die Prefill-Phase mit den eigenen Vera-Rubin-Beschleunigern, während das Decoding zukünftig über die Groq LPUs durchgeführt werden soll. Aktuell ist das noch ein Problem für NVIDIA, da aktuelle Systeme auf Grace Hopper oder Grace Blackwell basieren und das Decoding hier eben nicht so effizient wie gewünscht ausgeführt werden kann. AWS führt die Prefill-Phase auf dem eigenen Trainium-Chip aus, für das Decoding hat man sich mit Cerebras zusammengetan, da dies hier deutlich effizienter läuft.

Tensordyne will dies bereits vor zwei Jahren vorhergesehen haben und hat den TDN AIP bzw. die Racklösung sowohl auf die Aufgaben des Prefill wie auch Decode ausgelegt.

TDN AIP: Logarithmische Mathematik mit viel SRAM

Die Vorteile in der Leistung bezieht Tensordyne aus der Nutzung eines logarithmischen Datenformats (LNS8), was die allgegenwärtigen Multiplikations- und Matrixeinheiten in anderen Chip-Designs überflüssig macht und somit Chipfläche einspart. Das Verhältnis aus Compute-Fläche und SRAM soll sich laut Tensordyne im Verhältnis 1:1 vorliegen. Zudem verwendet Tensordyne einen weiterentwickelten SRAM-Prozess bei TSMC im Vergleich zu NVIDIA, sodass man pro Rack auf das höchste Verhältnis aus SRAM zur Rechenleistung kommt.

Allerdings erfordern moderne KI-Modelle einen möglichst schnellen und zugleich großen Speicher, denn aktuelle Modelle erreichen bereits Größenordnungen von inzwischen 2 Billionen Parametern und belegen damit mehrere hundert Gigabyte Speicherplatz. Die aktuellen KI-Beschleuniger von AMD und NVIDIA verfügen über bis zu 288 beziehungsweise 256 GB HBM-Speicher. Für die Verarbeitung derart großer Modelle reicht die Kapazität eines einzelnen Beschleunigers daher häufig nicht aus.

Aus diesem Grund werden mehrere Beschleuniger zu einem Verbund zusammengeschaltet, um die Berechnungen gemeinsam durchzuführen. Hierfür haben AMD mit Infinity Fabric Link und NVIDIA mit NVLink leistungsfähige Interconnect-Technologien entwickelt, die eine möglichst schnelle Kommunikation zwischen den einzelnen Chips ermöglichen. Doch dieser Datenaustausch über den Interconnect wirkt sich auf die Effizienz des Gesamtsystems aus.

Das bessere Verhältnis aus Rechenleistung zum SRAM soll Tensordyne demnach in die Lage versetzen, zusammen mit der logarithmischen Ausführung der Daten so effizient zu sein, wie oben erwähnt.

Die Hardware von Tensordyne unterstützt die Datenformate NVFP4, FP8 und FP16 und in diesen Datenformaten werden die Daten im Speicher auch abgelegt. Die Berechnung in den 16 Kernen pro Chip findet dann aber in LNS8 statt.

Die TDP des TDN AIP wird mit 300 W angegeben.Die 144 GB an HBM3E kommen auf eine Speicherbandbreite von 4,7 TB/s und die Latenz in der Kommunikation von Chip zu Chip soll 1 µs bei 1 TB/s betragen.

Gegenüberstellung der Chips

Tensordyne TDN AIP NVIDIA Grace Blackwell NVIDIA Vera Rubin Cerebras CS-3 Groq LPU 3 Fertigung TSMC N3 TSMC 4NP TSMC N3P TSMC N5 Samsung SF4X TDP 300 W 1.200 W 2.300 W 20 kW - SRAM 256 MB - - 44 GB 500 MB SRAM-Bandbreite 40 TB/s - - 21 PB/s 150 TB/s Speicher 144 GB HBM3E 192 GB HBM3E 288 GB HBM4 - - Speicherbandbreite 4,7 TB/s 8 TB/s 22 TB/s - - Rechenleistung (NVFP4) - 15 PFLOPS 50 PFLOPS - - Rechenleistung (FP8) 2,1 PFLOPS 20 PFLOPS 50 PFLOPS - - Rechenleistung (FP16) - 10 PFLOPS 35 PFLOPS 125 PFLOPS -

Bei den Vergleichen der theoretischen Rechenleistung für die verschiedenen Datenformate muss man aber vorsichtig sein. Oftmals werden hier ideale Bedingungen, wie dünn besetzte Matrizen, angenommen. Zwischen den Generationen der KI-Beschleuniger ist ein Vergleich daher eher möglich und oftmals geben die Hersteller die Werte auch nicht für alle Genauigkeiten an.

Tensordyne Napier Compute Tray

Ein Compute Tray von Tensordyne wird die kleinste Einheit an Hardware sein, die man herstellen wird. Acht dieser Trays werden zu einem Pod zusammengefasst, vier der Pods zu einem Rack.

In jedem Compute Tray sitzen neun TDN-AIP-Chips. Entsprechend addieren sich hier die Kapazitäten des SRAM und HBM3E. Die Leistungsaufnahme des Trays liegt bei 3.000 W. Zu den neun TDN-AIP-Chips kommen auch noch 8 TB an SSD-Speicher sowie zwei QSFP-Schnitstellen für das Scale-Out-Netzwerk mit jeweils 200 GBit/s.

Ein Xeon-Prozessor dient als Host und führt die Runtime- und Telemetrie-API aus. Auf welches Modell Tensordyne hier genau setzt, ist nicht bekannt.

Acht Compute Trays sind über den Napier Link miteinander verbunden. 72 TDN-AIP-Chips in einem Pod kommunizieren untereinander über den Napier Link. Die bidirektionale Bandbreite liegt bei 1 TB/s. AMD und NVIDIA kommen bei ihrer Interconnect-Technologie aktuell auf 900 GB/s, hier ist aber bereits eine Verdopplung vorgesehen.

Für das Scale-Up-Netzwerk und die Gehäuse der Pods und Racks arbeitet Tensordyne mit HPE und Juniper zusammen. Im Chipdesign hat man mit Broadcom zusammengearbeitet (Backend). Die Fertigung des Chips findet wie gesagt bei TSMC statt.

Tensordyne SDK

Die große Frage bei neuer Hardware ist: Inwieweit weicht diese von der weitläufig genutzten Hardware ab und wie einfach ist es, die Workloads zu überführen.

Tensordyne hat ein eigenes SDK, welches die auf Huggingface bereitgestellten Modelle überführen kann – auch solche, die bereits ein Finetuning hinter sich haben. Auch das Compiling eines Modells in PyTorch und Triton soll funktionieren. Einen "CUDA-Mode" gibt es nicht. Notfalls übernimmt eine KI die Überführung des Codes.

Viele Versprechungen, es heißt abzuwarten

Bereits die erste Ankündigung von Tensordyne ließ aufhorchen, nun wird man etwas konkreter und die gemachten Versprechungen sind groß. Tensordyne vergleicht sich in der Leistung und Effizienz mit der aktuellen Generation von NVIDIA, allerdings sollen die Tensordyne-Systeme erst ab Mitte 2027 zur Verfügung stehen und bis dahin wird NVIDIA die Vera-Rubin-Plattform liefern können. Auch AMD wird dann schon mit der Instinct-MI450-Serie aufwarten können. Ob Tensordyne dann auch noch um Faktoren effizienter sein wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Die eigenen Zahlen basieren auf Projektionen und Simulationen. Die echte Hardware konnte man selbst noch nicht testen.

Laut Tensordyne arbeitet man bereits an multiplen weiteren Generationen des TDN AIP. Der Eintrittspunkt im kommenden Jahr soll nur der erste Schritt sein.