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OpenAI hat seinen nächsten Schritt auf dem Weg an die Börse eingeleitet. Das Unternehmen hinter ChatGPT bestätigte, bei der US-Börsenaufsicht einen Antrag für einen Börsengang eingereicht zu haben. Über einen konkreten Zeitpunkt der geplanten Notierung wurde dabei jedoch bisher noch nicht entschieden.

Die Einreichung ist ein vertrauliches Verfahren. Dadurch kann OpenAI die erforderlichen Finanzunterlagen zunächst intern von den Aufsichtsbehörden prüfen lassen, ohne die entsprechenden Geschäftszahlen öffentlich offenlegen zu müssen. Dieses Vorgehen wird von Unternehmen vor größeren Börsengängen regelmäßig genutzt.

Parallel dazu bereitet OpenAI offenbar ein sogenanntes Tender Offer vor. Nach Informationen von CNBC sollen Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, ihre Unternehmensanteile zu einem festgelegten Marktwert verkaufen zu können. Die zuletzt bekannte Bewertung von OpenAI lag bei rund 852 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den höchsten Unternehmensbewertungen im Technologiesektor.

Der geplante Börsengang erfolgt dabei in einer Phase starken Wachstums, aber auch hoher Ausgaben. OpenAI konnte in den vergangenen Jahren enorme Summen von Investoren einsammeln und mehr als 180 Milliarden US-Dollar an Kapital beschaffen. Gleichzeitig verschlingt der Ausbau der technischen Infrastruktur auch erhebliche Mittel. Der Betrieb moderner KI-Systeme sowie das Training neuer Modelle erfordern große Rechenzentren und leistungsfähige Hardware.

Vor diesem Hintergrund arbeitet das Unternehmen daran, seine Einnahmen stärker auszubauen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei zunehmend auf Geschäftskunden. OpenAI investiert verstärkt in Unternehmenslösungen und professionelle KI-Werkzeuge, um langfristig stabile und planbare Umsätze zu generieren.

Mit dem Schritt an die Börse folgt OpenAI jedoch einem Trend innerhalb der KI-Branche. Erst Anfang Juni hatte auch der Konkurrent Anthropic einen vertraulichen Antrag auf Börsennotierung eingereicht. Das Unternehmen wurde dabei zuletzt mit rund 965 Milliarden US-Dollar bewertet.